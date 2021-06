Luisa Rõivas valmistub agaralt IRONMAN 70.3 triatloniks: nädalas tuleb kuni 11 tundi treeninguid

Luisa Rõivas on viimased kuud püsinud aktiivselt spordilainel. Nimelt, muusik on otsustanud välja võtta väljakutse, mille raames soovib ta osaleda sel suvel poolpikal IRONMAN 70.3 triatlonil. «Ma arvan, et treeningutega on läinud päris hästi! Nädalas tuleb ligikaudu seitse kuni üksteist tundi treeninguid. Selge on see, et päris null treeningu pealt sellisest võistlusest osa ei võta. Eks ma natuke mures olen ikka, minu jaoks on kõige nõrgem lüli jooksmise distants. Ma ei ole suutnud seda ala veel tohutult meeldivaks mõelda,» sõnas ta raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Treeningute kõrval on kolme lapse emal aega ka stuudiotööd teha. Hiljuti avaldas ta koos Peter Põdra, Allan Kasuki ja räppar Sämiga singli «Õnn on, et leidsin». Tegemist on looga, mis läheb hästi õnnelikele ja armunud paaridele! Selles loos on oma panuse andnud päris paljud inimesed. Riimimeister Säm, kodanikunimega Sam Schmidt, on väga lootustandev uus räppar meie muusikamaastikul. Loo algse viisijupi eest vastutab Peter Põder - tunnen teda juba pikki aastaid, ta on saatnud mu esinemisi ka kitarriga. Allan Kasuk oli aga produtseerimise juures suureks abiks,» lisas Rõivas.

«Säm on hetkel ajateenija ja teda oli keeruline stuudiosse saada. Õnneks juhtus salvestus olema nädalavahetusel ning ta sai endale linnaloa. Kasutasime selle võimaluse sada protsenti ära - selle ainukese päevaga lindistasime tema osad kõik korraga sisse. Videoga peame siiski veel ootama,» märkis laulja.

Rõivas lisas, miks ta sel korral just räppstiilis loo avaldas. «Mulle on räpp alati meeldinud, see žanr on olnud pidevalt esindatud ka mu isiklikus playlist'is - juba enne seda, kui ma ise muusikaga hakkasin tegelema. Hoian räppmuusika maastikul silma peal ja rõõm on tõdeda, et järjest tuleb uusi andekaid räppareid juurde. On väga kihvtide tekstidega intelligentseid noori tegutsemas. Ise ma räpi häälega lauljaks end ei pea...kuid mitte kunagi ei tohi öelda, et ma seda ei tee - lõpuks see võib ikkagi juhtuda,» tunnistas ta.