Räppar Villemdrillem oma suhtestaatusest ning ideaalsest kohtingust

Villemdrillem, kodanikunimega Villem Reimann, avaldas raadio Elmar suhtesaates «Õhus on armastust», kas ta on parasjagu suhtes või mitte. «Minu suhtestaatus on hõivatud, võetud...päris abielus ma siiski ei ole,» rääkis ta.

Mees lisas, kas abielu ja pulmapidu on tema jaoks üldse määrava tähtsusega. «See ei ole selline asi, mis peaks olema kindlasti kivisse raiutud, et just neid asju ma pean oma elus korraldama. Kuid samas arvan ka seda, et abiellumine on kindlasti üks ilus, tore ja võimas sündmus, mis ühendab kahte inimest,» märkis ta.

Villemdrillem lisas, kas ta on kasutanud kunagi suhtlusportaale kaaslase leidmise eesmärgil. «Näiteks kunagi populaarsust kogunud Rate.ee platvormil ma pole tegutsenud. Olen ise hetkel 20-aastane ja mu õde on minust seitse aastat vanem - õel oli seal konto, minust läks see laine õnneks mööda. Tinderis on mul konto olnud ja ma ise ka ei tea, miks selle tegin. Muidugi match'e sain sealt üksjagu...kuid asja mõte oli pigem lihtsalt scrollimine,» lisas muusik.

«Õnneks sotsiaalmeedia annab suhtlemiseks täna nii palju võimalusi. Minu hinnangul saab Instagramis jälgida inimesi kõige paremini - näeb hästi, millega keegi parasjagu tegeleb, kuidas välja näeb ja nii edasi. Lisaks sellele, seal saab ka kirjutada üksteisele. Kuid sõpradelt kuulen, et ka Tinder on endiselt väga teema,» sõnas ta.

Juttu oli ka ideaalsetest kohtingutest. «Õnneks midagi piinlikku mul juhtunud pole. Ja see ei ole seotud sellega, et ma oleks nüüd väga sujuv kaaslane. Pigem on asi selles, et ma pole eriti tihti kohtingutel käinud. Või siis tegelikult...praktiliselt polegi, välja arvatud enda praeguse tüdruksõbraga. Ideaalsest kohtingust nii palju, et see on alati nii individuaalne. Kõik sõltub sellest, mis parasjagu sel hetkel tahad teha. Mina sellest «šokolaadi-maasika-pikniku» asjast aru ei saa. Mulle meeldib, kui oleme kodus, teeme head süüa ja vaatame koos filmi. Või siis läheme koos kuhugi välja sööma. Palju oleneb sellest, millise inimesega sa koos oled. Peenutseda on tore, kuid ma ise olen pigem kodune mees,» muigas ta.

Villemdrillem mõtiskles raadio Elmar saates «Õhus on armastust», mil moel võiks võita kaaslase tähelepanu. «Ma pole siinkohal kuigi suur ekspert. Hästi palju oleneb inimestest. Mõnel on mänguplaan, et ta mängib raskesti kättesaadavat - ta ei vasta sulle ning ei allu manipulatsioonidele. Minul sellist kogemust pole olnud, kuid tean inimesi, kellele meeldib jälgida, kuidas teine inimene hullult pingutab. Laias plaanis, võib-olla toimib see kui haarad ise härjalt sarvist ja hakkad julgelt spämmima ja kirjutama. Ega vist selliseid väga häid nippe polegi. Mingitel juhtudel tuleb kõik nii automaatselt - vastad näiteks Instagram'i story's ja hakkad vaikselt edasi suhtlema. Küsid üht ja teist ning pakud välja, et koliks oma suhtlemisega kuhugi teise keskkonda. Seega...minu hinnangul on kõige parem koht tutvumise alustamiseks just Instagram, kuid välistada ei saa ilmselt ka Tinderit,» sõnas muusik.

«Ise olen samuti Instagramis. Ma võiks vastata kõikidele sõnumitele, kuid lihtsalt füüsiliselt ei jaksa seda teha. Kui keegi reageerib näiteks mu story'le ja kommenteerib seda, siis üldjuhul ma individuaalselt ei vasta talle. Aegajalt siiski proovin seda teha. Mulle on kirjutatud ka Facebook'i artisti lehele - näiteks hiljuti kutsuti Tartusse ühele sünnipäevale esinema. Tasu ei pakutud, kuid öeldi, et saab sauna ja süüa. Iseenesest väga armas ja julge pakkumine,» märkis ta.

Villemdrillemi praegune tüdruksõber on 19-aastane ja muusik tunneb teda juba kooliajast. «Oleme üksteise eksistentsist teadlikult juba pikka aega, sest käisime samas koolis. Lisaks sellele, õppisime ka sama keelt. Gümnaasiumi ajal hakkasime rohkem suhtlema ja siis juhtus kõik ootamatult. Kõik on minu jaoks uudne kogemus, sest pole varem suhtes olnud. Oleme paar olnud juba kaks ja pool aastat,» täpsustas muusik.

Ele Adamson, Villemdrillem ja Henri Laumets raadio Elmar toimetuses FOTO: Raadio Elmar