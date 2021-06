Kalle Sepp toob lavale monoetenduse: nii mõnigi helimees või laulja tunneb ennast seal ära

Laulja ja näitleja Kalle Sepp astub sel suvel üles Ain Mäeotsaga koostöös valminud monoetenduses «Helimehe tähetund», kus toob lavale helimeeste põnevad, naljakad ning tõestisündinud seigad.

«Endamisi naljatledes mõtlesin, et tegelikult polegi tegemist monotükiga...pigem on see stereotükk - kui läheneda teemale helimehe vaatenurgast. Etendus on tõeline rätsepatöö ja see on valmis õmmeldud meie endi poolt. Idee tekkis mul juba aastaid tagasi. Andrus Vaarik soovitas kunagi, et ma peaksin tegema «Rekvisiitori tähetundi». Võtsin selle materjali ette, kuid see ei kõnetanud mind, tundus vanamoodne ja oleksin tahtnud palju ümber teha. Suhtlesin Ain Mäeotsaga ja jõudsime järeldusele, et võiks oma tüki kirjutada,» sõnas Sepp.

Mees kirjeldas, mil moel ta jõudis just helimeeste teemani. «Olgem ausad, helimehed on markantsed tegelased, kes juhivad üritustel tegelikult kogu pulli. Istusime talvel Ainiga maha ja hakkasime materjali kokku panema. Head sõbrad, kes on ka ühtlasi helimehed, saatsid mulle huvitavaid seikasid elust enesest. Lavastus on loodud tõsielu ainetel,» rääkis ta.

Sepp mängib etenduses helimeest, kes bändi kontserdi ärajäämise tõttu satub ise publiku ette ning ootamatult avastab endas artisti ja meelelahutaja. Tegijate sõnul lavastuses risti ette ei lööda ja kellelegi ei halastata – olgu ta siis Karl-Erik või Anne, Ivo või Tanja, Metsatöll või Curly Strings. Lavalt astuvad läbi ka Tina Turner, Tom Jones, Elvis Presley ja paljud teised.

«Tükk on igati positiivne ja kedagi me mustama ei hakka. Mingeid suuremaid jamasid me lavale ei too. Räägime toredatest ja lõbusatest seikadest. Aga olgem ausad, nii mõnigi helimees või laulja tunneb ennast mingil hetkel ära,» lisas näitleja.

Sepp tõi välja, kas helimeestega käib kaasas teatav stereotüüpsus. «Oleme päris mõnusalt üldistanud - kostüümile on lähenetud stereotüübi järgi. Helimees kannab taskutega lühikesi pükse ja musta dressipluusi, ka nokamüts on kenasti olemas. Erinevad rihmad ripuvad igalt poolt ning taskus on värvilised teibid,» muigas Kalle Sepp raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa».