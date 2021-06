Anne Veski oma kogemusest Moskva tuntud ilukliinikus: medõde oli miniseelikus ja platvormkingades

Miks on tänapäeval ilukultus nii oluline ja kas tuntud artistide puhul on noorenduskuurid tõesti nii vajalikud? Veski räägib, mida ta arvab iluoperatsioonidest ning toob kuulajateni isikliku loo täitesüstide kogemusest, millega ta puutus kokku Moskva ühes tuntuimas ilukliinikus. Jäi ta rahule? Läheks ta tagasi? Või oli asi nii hull, et ei vaata enam kunagi selliste protseduuride suunas?