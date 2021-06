Karl Killing avastab Eestimaad: just see on mu lemmik koht puhkamiseks!

Karl Killing esitles uut lugu «powerless», mis tähistab ühtlasi artisti debüüti plaadifirma Warner Music Baltics ridades. Rõõmsatujulist singlit toetab tumedama alatooniga muusikavideo, mille lavastas režissöör Lucas Romarin ning mis toob hästi esile laulusõnade sügavuse ja loo tegeliku sõnumi.

Muusiku sõnul räägib uus laul segastest tunnetest, olles suhtega keerulises etapis ja seejuures ideaalset lahendust otsides. «Ees on kaks võimalikku teed, kas minna edasi koos või üksi, ja sees laiutab tume otsustusvõimetus. Laulusõnad «giving it up another night» viitavad sellele, et tihtipeale arvame, et otsust on lihtsam edasi lükata, kuid ühel hetkel võib see muutuda väga väsitavaks,» selgitas laulja.

Karl Killing pole ainus oma perest, kes aktiivselt muusikamaastikul tegutsemas. «Mu õde lõpetas just bakalaureuse kraadi pop- ja jazzmuusika alal. Ema töötab muusikaõpetajana ning isa on aktiivne päris mitmes bändis. Olen palju muusika sees ja ilmselt ka see andis tõuke, et oma esimese loo kirjutasin juba 14-aastaselt. Olin siis kaasa tegemas poistebändis Beyond Beyond - see oli aeg, mil sain parema ülevaate sõnade kirjutamise ja produtseerimise teemadel,» märkis ta.

Killing rääkis, et armastab suvel mööda Eestimaad ringi tuuritada ja kauneid uusi paiku avastada. «Nüüd, mil on rohkem esinemisi, on see toonud kaasa ka üksjagu ringi sõitmist - õnneks olen juba päris kõvasti seigelda saanud. Loodan nüüd ka seda, et esinemised saavad kenasti jätkuda,» sõnas ta.

«Paljud sõbrad elavad hetkel Tartu kandis, seetõttu käin selles linnas päris palju - tahaks isegi veelgi rohkem Tartus viibida! Tore on see, et oleme sõpradega igapäevaselt suhtlemises nii või naa,» avaldas ta.

Muusik tõi välja, milline on aga tema kodumaine lemmikpiirkond puhkamiseks. «Kindlasti Saaremaa! Tooksin eraldi välja Lümanda - seal on suurepärane söögikoht ning armsad talud ümberringi. Mu väga heal sõbral on seal suvekodu ja seetõttu käin Lümandas päris tihti,» lisas ta.

Killing on 19-aastane laulja, laulukirjutaja ja produtsent, kelle karjäär muusikas sai hoo sisse koosseisuga Beyond Beyond. Soolokarjääriga alustas Karl 2020. aasta sügisel ning lisaks oma singlitele «High Heels» ja Eesti laulu finaali jõudnud «Kiss Me», on Karl ka aktiivne produtsent, kirjutades lugusid mitmetele tuntud Eesti artistidele nagu 5 miinust, villemdrillem, Elina Born, Pluuto, Grete Paia jt. Noorel muusikul on ilmunud ka ühine lugu «Cold Fumes» koostöös kohaliku produtsentide duoga WATEVA, millel on praeguseks Spotifys üle kahe miljoni kuulamise. Lisaks produtseerimisele on Karl otsustanud jätkata soolokarjääri arendamisega Warner Musicu ridades.