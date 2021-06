Laura Põldvere armastab oma päeva alustada toniseeriva joogiga. Retsept teie ees!

Laura Põldvere andis hommikuprogrammile intervjuu otse voodist. «Hommikusööki pole jõudnud endale veel täna valmistada....räägin teiega otse voodist. Hiljem lähen söön midagi. Mu päev on päris pikk päev täna, on üksjagu esinemisi, seetõttu magan veidi kauem. Õhtu tõotab tulla üsna pikk. Aga mul on hea meel, et raadio Elmar hommikuprogramm tegi mulle äratuskõne,» sõnas ta reipalt.

«Ostsin endale hiljuti mahlamasina. Valmistan endale hommikuks piparmündi, selleri, õuna, ingveri ja sidruni mahla. See näeb välja roheline ja maitseb tõeliselt mõnusalt. Tore on see, et piparmünt kasvab mul otse õues akna all! Panen joogile ka jääd sisse, et see natuke külmem oleks,» märkis Põldvere.

Muusik avaldas, et on oma köögis küllaltki aktiivne tegutseja. «Hetkel on ju saadaval ohtralt värsket kraami! Olen tohutult suur mereandide ja salatite fänn...suvine aeg on minu jaoks õnne periood, sest saan valmistada nii palju põnevaid toite. Olen üle maailma kokku kogunud erinevaid ägedaid retsepte ja hea on nende järgi toimetada. Kuid seda tuleb küll tunnistada, et suvel kokkan rohkem kui talvisel ajal,» sõnas ta.

«Mu sõbral on ettevõtte, mis müüb värskeid mereande. Nad toovad kaupa Harjumaa piires isegi koju kätte. Nende valikus on kalmaarid, kaheksajalad ning erinevad karbid - mu tõelised lemmikud. Arvatakse, et kalmaar on pubitoit, sest tihti pakutakse seda fritüüritult. Kui sa teed aga kalmaare õli, koriandri, küüslaugu ning sibulaga, siis need on ülimalt maitsvad. Valmistamine läheb samuti väga kiiresti,» sõnas ta.

Muusik jõudis mereandide fännamiseni tänu reisimisele. «Just teiste riikide köökides sa õpid tundma erinevate toitude ja lisandite kombinatsioone. Kui midagi on meeldima hakanud, siis panen retsepti kohe kirja. Alles hiljuti avastasin hea kastme, mida on meeletult lihtne teha. Sinna läheb kreeka jogurt, pesto, laim ja oliivõli. See on tõeliselt mõnus asi erinevate salatite peale,» rääkis ta.

«Mis seal salata, olen ka suur magusasõber. Suviti eelistan muidugi rohkem puuvilju. Kuid kindlasti ei jää söömata ka hea koogitükk. Olen magustoidu valikul kriitilise meelega...kui ma juba söön, siis see peab olema korralikult magus,» lisas ta naerdes raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».