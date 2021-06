Grete Paia naudib motosporti ja adrenaliini: just seetõttu on mul meesterahvastega palju parem klapp!

Grete Paia avaldas singli «Manna», mis räägib muusiku sõnul suheterägastikust ja segadusest, enesehävituslikkusest ja hetkeemotsioonide ajendil käikude tegemisest. Pala on kirjutatud koostöös Gevin Niglasega.

Paia lisas, et värske laulu loomise protsess oli kiire ning ladus. «Kogu asi tuli üllatavalt kiiresti. Polegi vist siiani ükski laul mul nii lühikese ajaga nii ladusalt valminud. Ju siis oli, millest kirjutada ning mis tahtis välja pääseda. Ega ilmaasjata öelda, et selleks, et laul kedagi üldse kõnetama hakkaks ja kusagile jõuaks, peab seal sees olema tõde, ausust ja eneseavamist,» lisas Paia.

Muusikavideo on Paia sõnul valminud suure tiimi ning kopsaka eelarvega. «Meeskond oli, ma julgen väita, Eesti mõistes absoluutne tipp ja oma ala professionaalid, kellega oli suurepärane klapp nii võtteplatsil kui ka väljaspool seda. Äge oli filmida muusikavideot, kus saime pea kõik algselt planeeritud ideed ellu viia. Algidee sündis ühel koosviibimisel, mil nägin režissöör Sander Allikmäed - rääkisin talle oma mõtte ära ja talle see kohe meeldis. Mida enamast sa oskad veel tahta, kui saad oma heade sõprade ja tuttavatega teha nii suurepäraseid asju,» märkis muusik videoklipi valmimise teemadel.

«Olin muusikavideos ainus naisterahvas, ilmselgelt on näha, et pole tükk aega piisavalt tähelepanu saanud. Klipis oleva tätoveeritud tegelaskujuga ma kuigi palju ei samastu, kuid teatav ühine joon seal siiski on. Tätoveeringuid mul nii palju ei ole, kasiinos ma ei käi ja pokkerit ei mängi. Sarnasusena toon välja aga selle, et olen koos poistega üles kasvanud ning valdav osa mu sõpradest on just meesterahvad. Tüdrukute puntides ma pole eriti tihti liikunud, sest mul on olnud meestega palju parem klapp. Poistega suhtlus on kuidagi ausam ja niisama ninnu-nännutamist ega beibetsemist pole. Mulle meeldib motosport ning adrenaliin, seega meestega leian ühise keele väga kiiresti. Selles osas võin öelda, et videos olen mina,» muigas Paia.

Lauljanna täpsustas, et uue laulu pealkiri pole seotud eestlaste poolt armastatud mannapudruga, sedapuhku on silmas peetud nime, mida kannab Tallinna südalinna öölokaal. «Kogu action toimub just Manna la Roosas. Paljud piirangud on nüüd maha võetud ja ööelu saab taas nautida. Tallinna klubidesse ma veel jõudnud pole, kuid nädalavahetusel käisin klubis Uim, mis asub Saaremaal. Nägin sel õhtul nii palju vanu tuttavaid, oli korralik rokkimine. Meil oli tore ja saime ära räägitud kõik maailma jutud. Kõik, kes sel suvel Kuressaares - uimerdama peab ka kindlasti jõudma,» sõnas ta.

Paia lisas raadio Elmar hommikuprogrammis, et tal tõotab tulla töine ja aktiivne suvi. «Esinemisi broneeritakse tunduvalt julgemalt kui eelmisel aastal. Inimesed oskavad suurt rõõmu tunda selle üle, et piiranguid leevendati. Mina usun, et see suvi tuleb oluliselt julgem,» märkis ta.