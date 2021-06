Viire Valdma suvelavastusest «Vanaema õunapuu otsas»: olen seda rolli harjutanud juba seitseteist aastat!

Tegemist on kaasahaarava seiklusega, mis toob publikuni kahe vaatuse jagu laulu, kaunist muusikat ja mängu. Tegijate sõnul sobib etendus vaatamiseks just avatud silmade ning südamega. «Lavastuses on toredaid seiklusi, mida võtavad ette lapselaps ja tema vanaema. Seal on palju ootamatuid olukordi ning ohtralt põnevust,» märkis lavastaja Marko Mäesaar.

Lavastuse sisus on väikemees Andreas kurb, et ta vanaema on juba surnud. Talle tundub, et see on ebaõiglane. Kuid ühel kenal päeval otsustab vanaema Andreasele külla tulla. Poisi ja vanaema kohtumisest algavad seiklusrikkad ettevõtmised, mis viivad ka Andrease ema mõistmisele, et üks korralik vanaema elab igavesti. Valdma selgitas, kuivõrd ta ise suhestub oma tegelaskujuga. «Peab ütlema, et vägagi suhestun! Olen ka ise väga tihti õunapuu otsas ja seda rolli harjutanud juba pea seitseteist aastat! Usun, et enam-vähem selline aktiivne vanaema olen ma ka ise. Ujumine, rattaga sõitmine, suusatamine...just minu initsiatiivil on lapsed sinna mäele või vette veetud,» sõnas Viire Valdma raadio Elmar hommikuprogrammis.