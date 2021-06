Marek Sadam ja Martin Trudnikov esitlesid lugu, mis loodud spetsiaalselt raadio Elmar kuulajatele

Marek Sadam ja Martin Trudnikov esitlesid raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» kauni lõkkelaulu, mis loodud mõeldes spetsiaalselt raadio Elmar kuulajatele. «Saate seda loodetavasti kõik jaaniõhtul kaasa laulda. Tegin ka ise eile kaminasse kauni tule...kuid laul oli selleks hetkeks juba valmis valminud. Kummaline on see, et iga kord kui ma Elmarisse külla tulen, ma eelneval ööl eriti ei maga. Ka sel korral juhtus sarnaselt - siin ma nüüd olen, maganud taas vaid tunnikese,» sõnas Sadam, kes oli stuudiosse kaasa võtnud ka oma koera Donna.

Sadam märkis, et peagi algav jaanipäev toob kaasa töised tunnid ning esinemised. «Tavapäraselt teen ju sellist muusikat, mis jaanipäeva pidustustele eriti hästi ei sobi. Tänavu tuleb aga tunnistada, et kõik jaanipüha päevad on mu vaikseid kontserte täis. Hetkel tundub, et inimestele läheb selline muusika korda. Ilm lubab tulla soe - väljas on 30 kraadi ja kuulajatel on mõnus minu vaiksete laulude saatel higistada,» muigas Sadam.

Sadam lisas, et tänavu suvel on Sadamasild tegelemas kahe uue laulu kallal, lisaks sellele jõuab avalikkuse ette ka tore videomaterjal. «Esimene lugu on juba avaldatud ja rõõmuga tõden, et Elmar on selle ka juba hästi vastu võtnud. Loo nimeks on «Sina ja pojengid». Teine lugu tuleb välja juulis. Valmimisel on ka videomaterjal ja tegemist pole siinkohal just kõige tavalisemate klippidega. Nimelt, olime Martiniga ühes seltskonnas, kus üks naine viiples meie laule. Nii mõtlesimegi, et miks peaksid kõik lood olema arusaadavad vaid nendele, kes kuulevad. Seega, kaks lugu tulevad viipekeelsed, taustal on kaunid looduse vaated,» sõnas ta.

«Mu soov on see, et inimesed märkaksid ühiskonnas teineteist rohkem....ja kuulaksid üksteist rohkem,» lisas Sadam.

«Iga laulu taga on konkreetsed inimesed. Kuid loos «Sina ja pojengid» keskendun sellele, et pojengide aeg on nii habras aeg. Kui me jätame selle aja märkamata, siis mida me siin elus üldse ülepeakaela märkame. Oleks vaja märgata nii hommikuid, õhtuid kui ka päevi! Tuleb hinnata inimesi, kes sul kõrval on. Kui sa kedagi armastad, siis tuleb seda talle öelda. Elus ei tohi alla anda...alati tuleb ikka edasi minna. Ma loodan, et meis on neid ilusaid sisemisi pojenge, mida teineteisega jagada,» märkis Marek Sadam raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».