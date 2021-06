Nedsaja Küla Bänd avaldas albumi ja korraldab Nedsaja külaplatsil tasuta kontserdi

Üritus on huvilistele tasuta ning korraldajad paluvad kaasa võtta hea tuju, ujumisriided, pikad riided ning tõrjevahendeid sääskede ja kihulaste vastu. Kohapeal on võimalik soetada ka kollektiivi uut albumit.

«Uuel plaadil on Nedsaja Küla Bändi viimaste aastate parimad laulud, helikandjal on hulgaliselt uut loomingut, mis pole mitte kusagil varem kõlanud. Loodame, et igaüks leiab endale sealt midagi meelepärast. Kaasa teeb ka üks äge külalissolist...seega, üllatusi on mitmeid,» märkis Valk.