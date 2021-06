Eleryn Tiit kirjutab laule elust enesest: need on vestlused iseendaga

Muusiku sõnul keskendub värske laul hetkedele, mil unustame end mingisse kohta ja kõik igapäevategevused kaovad justkui meelest. «Loo pealkiri rõhub soovile jääda sellesse kohta võimalikult kauaks ja kõik muu lükata edasi homsesse,» märkis ta.

Laul valmis koostöös Soome produtsent Aleksi Liskiga. Oma uues loomingus püüdleb Eleryn terviklikkuse poole ning soovib jutustada lugusid elust enesest. Olgu selleks teekond enese armastuseni, kellegi teise armastamiseni või hoopis lood murtud südametest ja kangekaelsusest tunnetest lahti laskmisel.

«Mul on läinud hästi ja olen saanud päris palju puhata. Rannas käimist kuigi palju pole olnud, pigem eelistan muru peal piknikul olla. Piknikutel mängime koos sõpradega lauamänge, kaarte ning see on äärmiselt tore ajaveetmise võimalus. Vaatamata sellele, et ma rannas ei käi, hakkab mulle päike päris kiiresti peale. Oma peres olen aga kindlasti kõige heledama nahatüübiga,» rääkis lauljatar raadio Elmar hommikuprogrammis.

Laulja kirjeldas, mil moel ta jõudis värske singli loomise ideeni. «Selle viimase loo ilmumisega oli kohe alguses mingi naljakas tunne. Tundsin, et see on vestlus iseendaga. Isegi natuke irooniline vestlus iseendaga. Kirjutasin sellest, kuidas mulle ausalt nii väga meeldib oma kodus olla. Ja kui ma parasjagu naudin kodus olemist ja mitte millegi tegemist, siis võingi kõikidele kohustustele öelda, et «Okei, ma alustan homme...aga kas ikka alustan?»,» muigas ta.

Tiit lisas, et jaanipühade ajal kavatseb ta laval olla ja tal on selle võimaluse üle väga hea meel. «Mul on pühade ajal töised plaanid ja see on vaid suur rõõm. On tore, et erinevad keikad saavad taas toimuda. Eile esinesin näiteks Viljandi vallavanema vastuvõtul, üritus toimus mõisa hoovis ja lauldes paistis päike mõnusalt peale. Kõik veetsid toredat õhtupoolikut ja oli mõnus olla. Mind ei häiri sugugi kui külalised mu laulmise ajal söövad ning räägivad juttu - peaasi, et neil on hea olla. Pealegi, kes tahab, leiab alati ka muusika üles,» märkis ta.

Muusik lisas, et naudib aja veetmist ka oma elukaaslasega. «Meil on alati midagi põnevat koos teha - oleme mõlemad väga spontaansed! Näiteks just pühapäeva hilisõhtul tuli äkki mõte, et läheks koos piljardit mängima. Igav meil ei hakka! Lisaks kõigele, meil on ka koer, kellega koos ühiselt aega veeta,» muigas ta.