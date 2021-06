Tanel Padar tunneb rõõmu suvest ning naeratavatest inimestest: kuidagi nii tore on hetkel olla

Uue singli näol on tegemist on Padari esimese sammuga tagasi rokilikuma sound'i poole, idee on muusiku sõnul inspiratsiooni saanud tütar Lindalt.

Muusik märkis, et on hakanud teadlikult otsima kontakti oma vana armastusega ehk rokkmuusikaga. «Kodus pilli mängides panin tähele, kuidas minu pisitütrele töötasid vanad rollingute riffid sada korda paremini kui mõni kiisu ja kutsu laul, mida talle varasemalt ikka mänginud ja laulnud olen. Seepeale leidsin end mõtisklemas teemal «suured lavad ja vali musa». Sain aru, et pisike Linda peab mind laval rokkimas nägema. Tema ongi hetkel minu suurim inspiratsioon. Ta ei ole kunagi näinud juukseid loopivaid musasõpru, aga ta teeb seda alati, kui ma paar kurjemat kitarri käiku mängin,» sõnas ta.

Padar lisas, et uue laulu loomise protsessis on lisaks tütrele mänginud oma rolli ka Mihkel Raud. «Loo produtseeris Eric Kammiste, teksti kirjutas Martin Saaremägi ning muusikavideo autor on Hindrek «Masa» Maasik. Uuel singlil on mitmeid huvitavaid pidepunkte ka Mihkel Rauaga. Nimelt, uus lugu on kirjutatud legendaarsel Gibson Hummingbird akustilisel kitarril, mille aastaid tagasi Mihklilt ära ostsin,». Lisaks sellele inspireeris Mr Lawrence`i esinemine tänavusel Eesti Laulu konkursil Taneli kontakti otsima «Annabel`i» uusversiooni produtsendi, Eric Kammistega.

«Eelmisel korral avaldasin dueti Lennaga...kuid enne seda ilmus lugu «Sinu aeg», mis samuti andis kitarri rifi maiku välja. Peab tunnistama, et mulle tuli pandeemia ajal peale tohutult suur roki igatsus,» sõnas laulja.

Padar tunneb siirast rõõmu suve, positiivse meeleolu ja kaaskodanike rõõmsate nägude üle. «Praegu on kuidagi väga tore olla. Ma ei tea, kas see on päriselt tore või mulle ainult tundub nii. Üks asi on kindel - me kõik olime need ilusad ilmad ära teeninud. Seda kodus püsimist oli lihtsam taluda siis, kui ilmad olid jahedamad ja koledamad. Inimesed on hetkel liikvel ja kõik naeratavad tänaval. Kõik on kuidagi positiivsed. Mis saab veel parem olla,» muigas ta.

Laulja kirjeldas, millega ta oma suvekuid sisustab. «Jalgpalli vaatamist ja ujumist olen saanud nende soojade ilmadega juba päris ohtralt teha. Esinema pääsen ka peagi, juba homme olen suurema koosseisuga laval! Publiku ette astumisi ootab vist küll iga laulja hetkel pikisilmi ja suvi on ideaalne aeg ringreiside ning tuuritamise korraldamiseks. Juulis saab mind laval näha päris palju. Samas ei saa ka öelda, et kuumade ilmadega laulmine kõige parem oleks - võib tabada hapnikupuudus, instrumendid ei taha hääles püsida ja higiste näppudega kitarri näppimine pole samuti mu lemmiktegevus. Mina eelistan lava, mis on liikuva õhuga,» sõnas ta.

Ka Padar on pikalt oodanud võimalust naasta tagasi lavale ja kohtuda taaskord oma fännidega. «Oskan mõlemat kindlasti nüüd rohkem hinnata. Vahel on vaja mõrudat aega elus, et osata taas väärtustada oma lähedasi, tööd ja loomulikult oma fänne. Teen kõik selleks, et kaotatud aeg tasa teha.»