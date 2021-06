Uudo Sepa soovitus halli argipäeva: laske end aegajalt vabaks ja lihtsalt lõbutsege

Suvisele loole on mõeldud välja pöörane video, kus Sepp on kaasanud ka enda kallima, sõbrad ja mõned ta jälgijad.

Lugu «Vaba päev» räägib vabadest päevadest, mida koos sõpradega veeta. Sepa hinnangul pole iga päev hall...ja isegi kui on, siis tuleb leida aega, et end vabaks lasta ja lihtsalt lõbutseda. «Leidsin, et üks minu vaba päev võiks olla täiesti pöörane ning läksime vanniga mööda Tallinnat seiklema - see oli üks minu elu vingemaid seiklusi. Mis kõige ägedam, me suutsime naerutada ka nii mõnegi võõra näo, kes meist sel seiklusel möödus. Lubage endalegi üks selline mõnus vaba päev,» sõnas muusik.

«Videos kasutatud vann on nagu jalgratas...sellega võib igal pool sõita. Hetkel seisab see Tallinnas, minu keldris. Mul oleks vaja sellest lahti saada. Kes on huvitatud, andke teada,» muigas laulja.

Singel valmis koostöös produtsent Robert Olisahi ja Erki Pajuga. «Mõte oli luua mõnus suvehitt, millega päikeseloojangusse sõita. Video esimene osa tehti hommikul nelja ajal kesklinnas ja teine pool õhtu poole Pirita promenaadil,» lisas Sepp.

«Olen juba pikka aega plaani pidanud, et soovin avaldada ägedat suvelugu. Mulle meeldivad peod, inimestega koos olla....ja ma armastan suve! Omal vaba päeval teeksin lõket, läheksin sõpradega kalale...ja kui ma tean, et ka järgmine päev on puhkepäev, siis võtangi täitsa vabalt,» lisas laulja.