Helen Randmets suvistest veemõnudest: armastan ujumist, suplemine pole minu jaoks

Helen Randmetsa uus lugu on järjekorras juba viies ning on valminud koostöös samade autoritega, kes ka eelmiste singlite juures lauljannale abiks olid. Rob Montes ja Jason Hunter tegelesid muusika produktsiooniga, Renae Rain lõi viisi ja sõnad on kirjutatud Heleni enda ja Janne Saare poolt.

Muusik lisas, et kui ta esimest korda laulu algversiooni kuulis, tuli tal silme ette tema lemmiklaulja Whitney Houston. «Mulle tõeliselt meeldib selle loo kulgemine ja meeleolu,» märkis Helen.

Singli video filmiti Vääna-Jõesuus ja klipi režissööriks oli Toomas Tatar. «Video filmimise päeval käisin ka ise merevees, kuid vesi oli külm ja ujuda ma ei saanud. Minu jaoks ujumine tähendab seda, et olen vähemalt kakskümmend minutit vees aktiivselt liigutamas. Ma pole supleja...olen pigem ujuja. Olen sellest vahest sõbrannadega suhtlemisel aru saanud, et ujumise definitsioon on erinev. Mõni ütleb, et käib ujumas, kuid tegelikult viskab end vette, teeb kaks tõmmet ja juba on taas väljas,» rääkis ta.

«Käin väga tihti ujumas Aegviidu järvedes, sest mu vanematel on seal suvila. Oma kodurannaks on aga Haabneeme, kuid seal olen pigem suve teises pooles. Basseine ma nii väga ei armasta, vesi peab olema õige - kas meri või järv,» lisas lauljanna.

Värske laulu saab leida kindlasti ka Heleni septembris ilmuval EP’l. «Lisaks loole «Sädemed» ilmub seal ka «Imeline», «Peegelpildis», «Keeruta mind veel» ja «Nii kõrgele». EP tuleb välja septembri teises pooles. Avaldan veel suvekuudel uut muusikat, kokku tuleb plaadile kaheksa kuni kümme lugu. Minu jaoks on see üks märgiline ja tähendusrikas etapp, mul pole ju kunagi varem enda albumit olnud. Kõik lood on helikandja peal positiivsed, rõõmsad, säravad ja energiarikkad - saab nende saatel nii nautida kui tantsida,» sõnas ta.