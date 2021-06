Telelegend Reet Linna grillipidude hitt on küpsetatud lavašš - see on meie pere suur lemmik

Reet Linna tegi raadio Elmar hommikuprogrammis juttu oma päevasest söömisharjumusest. «Ma pole hommikuti väga suur sööja, minu põhiline söömine jääb päeva teise poole...kuidagi nii on juhtunud. Kui lähen hommikuti kõndima, siis täiskõhuga ma minna ei taha. Pigem joongi siis hoopis hommikuti kaua kohvi ja kuulan mõnusalt raadiot,» avaldas ta.

Linna tõi välja, millised on tema suvised lemmikpalad. «Suvel mu menüü tegelikult oluliselt ei muutugi. Kuna aga värsket kraami on rohkem saadaval, siis seda leiab mu toidulaualt muidugi oluliselt rohkem. Näiteks maasikaid! Lisaks veel, meie pere on hästi grillilembeline. Lapsed kinkisid sünnipäevaks taaskord uue grilli. Seda on juba järjekorras kolmas - eelmised on kõik läbi töötatud,» muigas ta.

«Kõige lihtsam on muidugi liha teha. Kuid olen ostnud ka terve roogitud forelli ja teinud sinna juurde hea sisu. Lisan kala kõhu juurde näiteks mädarõigast ja majoneesi, kuid võib panna ka feta juustu ning päikesekuivatatud tomateid...kõik on enda maitse küsimus. Kui ettevalmistused tehtud, panen kala tinapaberi sisse küpsema. Lauale tõstan terve kala ja kõik saavad ise võtta sobiva portsjoni. Kala peab sööma, vähemalt kolm korda nädalas - miks mitte siis üks kord nädalas süüa koos perega suuremalt küpsetatud ja maitsestatud kala,» sõnas ta.

Linna avaldas, mis nende pere grillipeol kõige esimesena otsa saab. «Suur lemmik on küpsetatud lavašš - võtame leiva, lõikame pikuti pooleks ja täidame selle mingi hea seguga. Oleme sinna vahele pannud karulaugu pestot, küüslaugu-juustu segu või teeme midagi päikesekuivatatud tomatitega. Ka seda küpsetame tinapaberi sees ning mitte väga suure leegi peal, kindlasti tuleb hoolikalt jälgida, et see kõrbema ei läheks. Lavašš sobib erakordselt hästi nii kala, liha või värske salati kõrvale- Lavašš kaob laua pealt kohe...ka kõik meie lapsed söövad seda hea meelega,» sõnas telelegend.