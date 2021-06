Elmari muusikauudised

Uus lugu nimega ”Kuningas on linnas”.jutustab sellest, kuidas linna on saabunud kuningas, mida kõik on oodatud tähistama. Uku Haasma kommenteeris singlit, et teatavaid sarnasusi leiab loos sellega, et meile on saabunud suvi ning Eesti elu on piirangutest üsna vaba. Piirangutevaba on ka uus muusikalugu, mis tekitab rahuloleva, tähistava ja vabastava tunde, ka laulusõnad hõiskavad, et kõik on oodatud. Tema sõnul sündis ühisloo idee vingest kitarrifraasist. Eelmisel suvel oma teist singlit “Paljajalu” kitarripartiid salvestades juhtus midagi erilist, mis juhtub ainult siis, kui lased spontaansusel ennast üle võtta. Nad jätkasid seda kaks ja pool minutit ning mõne aja möödudes kuulasid selle uuesti üle. Sündinud oli midagi põnevat. Loo kaasprodutsenti Rudolf Toltsbergi kõnetas üks väike justkui “pinin”, mille oli Uku kitarril kogemata välja võlunud. Ja sellest pininast saigi “Kuningas on linnas” esimene suurim motiiv, mis inspireeris neid edasi pingutama.