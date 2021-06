Synne Valtri esitles bändi uut trummarit ning tõi publikuni teistlaadi stiiliga loomingut

«Esimesed mängud Synne Valtri bändiga on tehtud ja kõik on läinud päris edukalt. Arvestades asjaolusid, tuleb tunnistada, et välja tuli hästi! Hea esinemine on see, kus saab publikuni mõnusat emotsiooni tuua. See kui esitusse tuleb paar valet nooti sisse, polegi nii oluline...palju tähtsam, et rahvale kontsert meeldib,» sõnas Synne Valtri bändi uus trummar Martin Kütt.

Synne Valtri lisas, et suvi on alanud täie hooga, kuid muusikutele seatakse ikka teatavaid piiranguid. «Päris normi piires kõik veel ei ole, sest meie tegevusi piiratakse. Ootame pikisilmi seda aega, mil kõik piiranguid maha võetakse,» sõnas ta.

«Minu jaoks on ideaalne see kui esinemisi on nii palju, et puhkamiseks jääb aega vaid natuke. See on minu jaoks normi piires. Meie bändi liikmed elavad igapäevaselt erinevates Eestimaa piirkondades ja saame kokku just esinemiste tarvis....oleme kogu Eestit hõlmav ansambel,» lisas Valtri, kes ootab pikisilmi, mil saaks fännide ees veelgi enam olla.

Bändil ilmus uus singel «Eile veel», mille juurde valmis ka Paldiski pankrannikul üles filmitud muusikavideo. «Idee tuli minu poolt ja poisid tolmendasid selle oma kullatolmuga üle,» muigas Valtri loo teemadel, mis tempokama suuna asemel on võtnud hoopis rahulikuma vormi.

«See on suuna muutus, millest on meie bändi puhul räägitud juba ligikaudu kaks aastat. Laul on uue stiili üks esimesi näiteid. Tantsuliste lugude esitamist me pole muidugi ära jätnud! Tegelikult, ka uue loo puhul võivad kohalikud DJ'd teha tempokamaid remix'e. Meie teeme edasi ikka vaid seda, mis meie jaoks õige tundub. Mida rohkem aga meie muusika läheb elama ka teiste versioonidena, seda parem,» sõnas Valtri.