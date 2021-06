Getter Jaani naudib jaaniõhtut lähedastega: sööme makaronisalatit ja mängime lahedaid mänge!

«Meie pere on jaanipäeva tähistanud pea igal aastal! Traditsiooniks on see, et korraldame ise erinevaid mänge...oleme koos pere ja sõpradega. See on tõeliselt tore püha, mil saab lähedastega koos aega veeta,» sõnas laulja raadio Elmar hommikuprogrammis.