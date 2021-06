Triin Niitoja tutvus Mehhiko reisil USA kantrilauljaga ja koos avaldati imeilus kakskeelne duett

Triin Niitoja esitab kaunist kakskeelset ballaadi koos muusik Mike Grabow'ga. Laulu viisi ja sõnade autoriks on Mike Grabow, eestikeelsed sõnad on loonud Triin Niitoja.

«Esmatutvumine Mike Grabow'ga oli täielik juhuste kokkusattumus. Läksin reisile ja veel sellisesse paika, kus kantrimuusika tavaliselt kuigi populaarne pole. Kuulsin seal Mike'i laval esinemas ja ma ei suutnud sellest häälest lihtsalt mööda jalutada. Istusin kohe kontsertpaika maha ja peale esinemist otsustasin temaga rääkima minna. Asusime üksteisele muusikat ette mängima kuni ühel hetkel esitas ta mulle loo, mis oli nii kaunis, et soovisime selle koos duetiks teha. Nii see meie koostöö algas,» rääkis Niitoja.

Õige pea leidis aset loo salvestamine ja juurde ilmus ka videomaterjal. «Video on filmitud sel samal reisil - Mehhikos. Materjali ülesvõtmisel olid abiks vaid meie oma sõbrad. Olen eelnevalt käinud väga palju Nashville's, kus kantrilaadne muusika on väga levinud. Sel korral oli kantriga kokkupuude Mehhikos, kus ei peaks seda stiili üldse eksisteerima,» muigas lauljanna.

Ballaadi sõnad räägivad tunnetest, suhetest ja armastusest. «Loo autor on ikkagi Mike...mina üritasin tema sõnumit ligilähedaselt eestikeelseks panna. Üksühele otsetõlkega siiski tegemist pole. Võimalik, et tulevikus tuleb sellest loost täispikkuses versioon ka vaid inglise keeles. Lugu on kirjutatud Mike'i elust ja kogemustest. Pean tunnistama, et tegelikult käis läbi ka mõte, et Mike esitab ise eestikeelset osa,» sõnas Niitoja.

Niitoja lisas, et tegeleb hetkel pidevalt muusika lainel, kuid Mike Grabow'ga edasise koostöö osas ta veel kindel pole. «Eks aeg näitab. Avaldasime hetkel selle ühe loo ja vaatame, kuhu see meid viib. Mul on head produtsendid nii Eestis kui Nashville's. Samas, ka minu bändiliikmed on väga toetavad. Kantri on alati olnud ja jääb sügavale südamesse. Samas, pole välistatud, et toon peagi avalikkuse ette ka popmuusika laadse loo, kõik juhtub omal ajal,» märkis laulja.