Laura Põldvere singli kaadrid on otse Dominikaani Vabariigist: loodus oli imetabane ja inimesed hästi mõnusad

Uue suveloo autoriteks on Nisse Nybäck, Janne Hyöty, Johannes Lõhmus ja Laura Põldvere ise. «Minu jaoks on «Do It Right» väärikas punkt mu esimesele Soomes valminud stuudioalbumile ja siit on hea ja tugev tunne minna edasi, vastu uutele väljakutsetele. Luban, et see jääb selle albumi viimaseks singliks...ja siis uutele radadele. Juba augustis on tulemas täiesti uut materjali, kuid sellest juba peagi lähemalt,» märkis muusik.

Muusikavideo on filmitud eelmisel kuul Dominikaani Vabariigis. «Minu jaoks on reisimine olnud alati väga olulisel kohal ja seda enam on mul hea meel ja uhke tunne rõhutada selle video juures, et suutsime selle teostada vaatamata väga keerulisele olukorrale nii Euroopas kui ka kogu maailmas, jälgides kõiki norme ja soovitusi,» lisas ta.

«Meie reisimine ja filmimine oli ette võetud äärmiselt vastutustundlikult. Peab tunnistama, et protsess oli ka üpris keeruline - kõik oli vaja ju kenasti toimima saada. Minu jaoks on reisimine hästi hingelähedane. See annab mulle ohtralt inspiratsiooni ja ka Dominikaani Vabariigis veedetud aeg oli lausa kõrgemale tõstev. Olen selles riigis ka varem käinud, lausa kaks korda. Loodus on seal imetabane ja inimesed hästi mõnusad. Juurviljad ja puuviljad on nii maitsvad ja värsked...soovitan seda paika sihtkohana ka kõigile teistele,» sõnas ta.

Lauljanna lisas, et reisi sihtkoht ja uue loo sõnum sobisid kokku ka sisu poolest. «See kõik tuli kuidagi nii loomulikult. Pusletükid said lihtsalt kenasti kokku. Samas leian, et need rütmid, muusika ja video sobituvad hästi ka Eestimaa suvesse,» rääkis ta.

Laura on ette võtnud märkimisväärse stiilimuutuse ja särab suvekuudel ringi hoopis blondina. «Väga mõnus ja värskendav on olla! Mul olid vahepeal ka lühemad juuksed - siis oli kohe eriti hea olla, sest enda ettevalmistamine välja minekuks kulges üsna kiiresti. Mu sõbrad ja perekond olid selle muutuse üle üpris õnnelikud, nad ei pidanud minu järgi enam nii kaua ootama,» muigas ta.