Elmari muusikauudised

Jaagup Tuisk avaldas oma esimese lühialbumi

Kogumik kannab pealkirja «Teemantidest linn» ning sisaldab endas kolme suvist lugu. Jaagupi sõnul tegeles ta suveloo otsimisega juba aasta algusest alates, kuid komplekti sai ta lõplikult kokku juuniks. Lühialbumit saab kuulata kõikidest digikanalitest. Jaagup kommenteeris, et ta seadis endale tänavu eesmärgi, et ta peaks sel aastal avaldama varasemast veelgi rohkem uut muusikat, kuid lühialbum ei olnud tingimata tal planeeritud suveks. Ta on viimase aasta jooksul päris palju kirjutanud uut muusikat, kuid mingil põhjusel tundis, et need lood ei anna edasi päris «teda» ja seetõttu oli ta pidevas otsimises. Uus album kannab endas edasi sõnumit suveks - nautige koosolemist, flirti, mängulisust, vabadust, minge elule täiega vastu ja ärge hoidke end tagasi.



N-Euro üllatab uue looga

1999. aastal kolmeliikmelise paroodiaansamblina tegevust alustanud N-Euro laadis 26. juunil YouTube’i üles värske loo «Never Never». Seda vägagi ootamatult, sest N-Euro eelmine singel «Colours» ilmus viis aastat tagasi. Värske laulu sõnade ja viisi autor on Inglismaalt pärit Clyde Ward. Marek Sadam ütles 2006. aastal Õhtulehele antud intervjuus, et Clyde on produtsent, kes teinud koostööd Stingi, UB40, Mariah Carey, ja George Michaeliga.



Rakvere Funkfestil taaselustatakse Genialistide muusikat

Rakvere Vallimäel toimub 24. juulil Rakvere Funkfest 2021, mille raames on kokku kutsutud Genialistide tribüütbänd. Solistidena löövad kaasa Robert Linna, Robin Juhkental jt. Festivali peakorraldaja Johannes Pihlak loodab, et taolised muusikalised eriprojektid saavad Rakvere Funkfestil traditsiooniks: Tema sõnul on ideid olnud mitmeid, kuid nad otsustasid esimesel aastal just Genialistide tribüüdi kasuks, kuna üritus keskendub sel aastal kodumaistele artistidele ning Genialistide panus Eesti funki ja bändikultuuri on midagi absoluutselt hindamatut. Rakvere Funkfest on Eesti festivalimaastikul uus nähtus, kinnitades tänavu suvel kanda ühepäevase superprogrammiga! Funkfestil astuvad lisaks Genialistide tribüütbändile üles vabariigi funkimad live bändid, kelle hulgas on Lexsoul Dancemachine, hitivabrik Gram-Of-Fun, eestikeelse funki edendaja Arg Part ja alternatiivse funki meister Kenors. Rakvere Funkfest 2021 piletid on saadaval internetist www.funkfest.ee.



LeHANNA avaldas uue singli

LeHANNA ehk Hanna Martinson avaldas värske loo pealkirjaga «Suvi annab kõik andeks». Lauljatari sõnul on käes aeg, mil inimkond astub meelelahutusmaailmas nagu taassünni esimesi samme. Tehnikarendifirmad pühivad kokku ämblikuvõrgud, DJ-d puhuvad mälupulkadelt tolmu, publik meenutab tantsusamme. See kõik oli nagu miljon aastat tagasi. LeHanna lisab, et loo puhul on tegemist lihtsa litteriga, mille saatel võib suveöös vabalt hullu panna.



Robert Linna avaldas esimese eestikeelse soolosingli