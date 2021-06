Rahvusooper Estonia Poistekoori Meeskvintett: tahame teha head muusikat ja hoida elus kohalikku kultuuri

Meeskvintetti liikmed Matthias Merelaine ja Indrek Vahur avaldasid raadio Elmar hommikuprogrammis, milline on kõige parem hommikune häälesoojendus. «Töötab hästi see, kui juua sooja teed! See teeb kindlasti häälepaelad soojemaks. Võib teha harjutusi, et organism hommikul liikuma saada. Kui keha on ärkvel, siis tulevad ka kõrgemad noodid paremini. Päris hommikul vara on lauluhäälega natuke keerulisem...häält lihtsalt ei ole,» jagasid nad nõu.

«Kusjuures, soojendavaks joogiks ei pea olema ilmtingimata tee, võib olla ka kohv. Isegi soe vesi toimib hästi,» täpsustasid kogenud lauljad.

Bassihääl Indrek Vahur tutvustas otse-eetris kollektiivi liikmeid. «Meie esimene tenor on Artjom Pahhomov, kes on meist kõige vanem ja ka kõige kõrgema häälega. Teiseks tenoriks on Matthias Merelaine. Kolmas tenor on Joosep Toomeste, kes on ühtlasi minu klassikaaslane Tallinna Reaalkoolist - ta oskab ka torupilli mängida! Ron Jonathan Singson on koosseisu bariton, ta on pesamuna ja käib 10. klassis,» märkis ta.

Noormehed laulavad Rahvusooper Estonia Poistekooris Hirvo Surva käe all. «2017. aasta sügisel palus Surva, et tuleksime oma proovitundi kohale poolteist tundi varem. Algselt meil polnud aimugi, milles asi. Üsna pea saime teada, et hakkame koos kvintetti tegema. Poistekooril oli nii palju esinemisi ja kooseis väga suur...kvintetti kokku kutsuda on märksa lihtsam,» sõnas Vahur.

«Kolme aastaga oleme arenenud nii palju, et repertuaar võimaldab helikandjani jõuda. Hetkel töötame oma esimese albumi kallal, kuid juba jõulude paiku tahame avaldada teise osa. Plaadi nimeks saab «Esimene» ja sellel on kokku 13 lugu. Esitame eelkõige eestikeelset muusikat, see on meile kõigile südamelähedane. Enamasti leiab meie kavast eelmise sajandi laule,» märkis Merelaine.

Plaadi «Esimene» esitlused toimuvad 24. juuli õhtul Tallinnas ja 25. juuli õhtul Tartus. «Mõlemad üritused leiavad aset kell 19.00. «24. juulil astume publiku ette Estonia kammersaalis, 25. juulil esineme Tartus Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis,» täpsustas Merelaine.

Rahvusooper Estonia Poistekoori Meeskvinteti fännid on võrrelnud kollektiivi käekirja legendaarse Eesti Raadio Meeskvartetiga. «Tõepoolest, oleme mingis mõttes nagu nemad....kuid veidi nooremad. Eelkõige näeme, et käime kokku poistekooriga - oleme ju kõik sellest seltskonnast välja kasvanud. Seega tundub, et oleks narr nüüd poistekoori nimest lahti öelda. Nii ongi meie nimeks täna Rahvusooper Estonia Poistekoori Meeskvintett ja midagi lühemat ei oskagi välja mõelda,» muigas Merelaine.

«Meie peamiseks eesmärgiks on teha head muusikat ja hoida elus kohalikku kultuuri. Põhiline siht pole raha teenimine, kuigi see on tore boonus. Tahame teha eesti asja ja eesti keeles,» lisas Merelaine.

Noormehed avaldasid, et käesolev suvi on toonud nii palju esinemisi, et tiheda graafiku tõttu on teatud ülesastumistele ära öeldud. «Artjom käib tööl ja kõik ülejäänud oleme koolieluga tihedalt seotud. Kõigil on oma kohustused ja tegemised, seetõttu ei jõua esinemistele nii palju rõhku panna. Algselt ei teadnud meid keegi, nüüd oleme avalikkuse ees veidi rohkem tuntud. Kui läheme kuhugi esinema, siis nõudlikud me pole - sobib, kui laual on vaid kannutäis joogivett,» märkis Vahur.

LIVE stuudios tuli esitamisele lugu «Tänav, kus sa elad». «Ka see lugu on Eesti Raadio Meeskvarteti repertuaarist. Laul pärineb muusikalist «Minu veetlev leedi». Tegemist on looga, mille õppisime selgeks kõige esimesena, aega läks lausa kolm kuud. Samas, lugu sai nii selgeks, et lauluvõistlusel saime esituse eest Grand Prix,» lisas Matthias Merelaine raadio Elmar hommikuprogrammis.