Ikevald ja Rein Rannap taaselustasid Ruja aegumatu hiti. Kuula ja naudi!

Tegemist on üle pika aja esimese eestikeelse looga Ikevaldi repertuaaris ning selle teeb veelgi erilisemaks see, et ta isa on loo meloodia autor. «Soolo väljamõtlemine võttis pisut aega, sest tahtsin, et see oleks eriline, ning et minu osavõtt salvestusest oleks ikka põhjendatud. Lõpuks lähtusime loo aluseks olnud Ott Arderi lasteluuletuse ideest, õppimisest. Sooloks jäetud 20 sekundisse on lavastatud konflikt klaveriõpetaja ja õpilase vahel. Peale soolo ma midagi muud ei puutunud kõik jäi nagu Ikevald oli juba salvestanud. Olen uhke poja üle - see on väga julge ja särav tõlgendus,» kommenteeris Rein Rannap.