Trendid sünnitajate hulgas: kodusünnitusi on varasemast rohkem

Kärt Allvee rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis raseduse infosüsteemi eelmise aasta statistikast. «Võrreldes aastaga 2019, saame öelda, et mullu oli sünnitajaid 882 võrra vähem. Kui aga rääkida konkreetselt sündidest, siis neid oli veidi rohkem - paljudel sündis mitmikke. Laste arv on alati suurem kui on naiste arv. Kuid laiemas plaanis saab öelda, et sünnitamiste osas on näha teatavat langustrendi,» sõnas Allvee.

Raseduse infosüsteemi juht tõdes, et antud trend on ette näha suuresti ka statistika põhjal. «Palju sõltub rahvastiku koosseisust, me teame kui palju on fertiilses eas naisi - sinna hulka loetakse naisi vanuses alates 15. eluaastast kuni 49. eluaastani. Ka statistika põhised tulemused sõltuvad sellest kui palju selles vanuses naisi antud aastal on ja kui paljud nendest parasjagu sünnitavad,» lisas ta.

Samas tõi Allvee välja ka fakti, et sünnitajate keskmine vanus on aastast aastasse pidevalt suurenenud. «Esmasünnitajad ja teist või kolmandat last sünnitavad naised on järjest vanemad. Siit tuleb välja ka see, et kui esimest sünnitust lükatakse pikemalt edasi ja naine sünnitab esimest korda peale 30. eluaastat, siis tõenäosus teise või kolmanda lapse sünni osas on järjest väiksem,» rääkis ta.

Eelmisel aastal sündis kodudes 124 last. «Nendest 92 lapse sünni puhul kasutati kodusünnituse teenust. See teenus tähendab seda, et naine planeeribki kodus sünnitada ja see mõte on tal juba raseduse alguses. Kui rasedusega on kõik hästi, siis meil on tervishoiuteenuse osutajad, kes pakuvad kodusünnituse võimalust. Ämmaemandad tulevad koju appi ja nõnda see toimib,» sõnas ta.

«Aastal 2020 oli kodusünnitusi rohkem. Kuid samas saab öelda, et neid soovijaid tuleb juurde kogu aeg - teenus on täna järjest paremini kättesaadav ja on naisi, kellele meeldib seda võimalust kasutada,» märkis Allvee.

Tervise Arengu Instituudi esindaja lisas ka seda, et mullu langes märkimisväärselt peresünnituste arv ja sel näitajal on konkreetne seos eriolukorra aegse perioodiga. «Tavapäraselt on peresünnitusi olnud 84% ulatuses. Nüüd on see näitaja langenud 65% peale. Kuid peresünnitused olid pandeemia tõttu keelatud, haiglad lihtsalt ei võimaldanud seda,» märkis ta.