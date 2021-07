Henrik Normann tähistab 50 aasta juubelit: kui on tervist ja tahtmist, siis on see lihtsalt number!

Normann avaldas sünnipäeva hommikul, et tordilt on veel küünlad puhumata. «Olen juba nii vana inimene - seda tuult annab teha! Tegelikult viskan veidi nalja oma vanuse teemal. Numbrid on lihtsalt numbrid, need las muutuvad. Kui on aga tervist, tahtmist, head tuju, võimalusi, ideid...siis ei saa nendest numbritest üldse midagi aru. Arvan, et see kehtib iga vanuse puhul,» rääkis ta optimistlikult.

«Viiskümmend on ilus ja äge number. Ilmselt just sellepärast ongi nii tähtis see tänavune sünnipäev. Vanemaks saades on üks lahe pluss...sa saad mingil hetkel öelda, et «ma juba tean seda, olen seda juba kogenud, tuleb tuttav ette!». Aga õpime muidugi terve elu, mulle meeldib nii mõelda. Kõik on mõtlemise ja tunnetamise küsimus,» muigas ta.

Näitleja märkis, mis on viimase kümne aasta jooksul tema elus kõige enam muutunud. «Halle juukseid mul veel eriti pole...juuksur hiljuti kommenteeris, et olen hästi säilinud. Ka kupli peal pidi veel karvakesi olema. Ise ma välistest muutustest väga aru ei saa, võib-olla fotodelt võrreldes teeks muidugi vahet. Kõige rohkem muutuseid tõi minu jaoks piiranguterohke puhkuseperiood. Ka meelelahutajad olid isolatsioonis koduvangis. Selle aja möödudes mõistsin, et olen kosunud! See on muidugi kummaline - vaene aeg, süüa ja tööd pole, kuid mina kosun. Nüüd tuleb õnneks rahmeldamise rohke suvi ja loodetavasti kaotan kõik lisakilod,» sõnas ta.