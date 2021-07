Maasikad spagettidega?! Magusa ja mahlase suvepasta idee on teie ees!

«Olen ise väga suur maasikate sõber. Suvi ilma maasikateta pole ikka päris õige suvi,» muigas Lia Virkus, kes on välja andnud kümneid erinevaid kokaraamatuid ja muuhulgas avaldanud kirjatükke, mis pühendatud vaid suvistele maasikmarjadele.

Virkus lisas, et maasikaid on hea kasutada nii salatites kui ka sooja toidu sees. «Ja muidugi ei saa unustada ka magustoite - kooke, torte, tarretisi. Suurepärane järelroog on ka maasikad koos värske mündiga - see on hea, lihtne, tervislik ja väike maiuspala,» mainis ta.

«Ka spagetiroale annavad maasikad väga palju head juurde. Need lisavad tublisti mõnusat magusust ja mahlasust. Sinna juurde lisada veel kana ja peagi veendute ise, et see kombinatsioon maitseb hästi. Ka silmale on ilus vaadata,» sõnas ta.

Virkus andis nõu, kuidas selle suve hittpastat valmistada. «Nelja inimese portsjoniks läheb teil tarvis 250 grammi spagette, kaks kanafileed, üks punane sibul, 15-20 maasikat, paar lusikat oliivi- või viinamarjaseemne õli, kahe või kolme laimi mahl, väike poolik tšillipipar, suur peotäis basiilikulehti ning maitse järgi soola-pipart,» märkis ta.

«Keetke soolaga maitsestatud vees spagetid. Lõigake kanafilee pikuti ribadeks ja praadige see kogus pannil koos õliga - kindlasti ärge unustage maitsestamist. Kuumutage sinna juurde ka hakitud sibul ning tšilli. Pange need kaussi ootele, lisage juurde keedetud spagetid ning segage kõik omavahel läbi. Kõige lõpus segage sinna juurde poolitatud maasikad ja rebitud basiilikulehed. Kastmeks lisage läheb laimimahl koos väikese õliga. Sööma asuge kohe! Te veendute, et maitse on imehea ja värske, see on kerge suvine roog,» rääkis Virkus.

Tunnustatud telekokk andis vihje ka ideaalse salati valmistamiseks. «Mina olen maasikatele lisanud basiilikut ja laimi, see saab olema veidi magusam salat. Riivige peenelt ja hoolikalt laimilt koor, see segage kokku laimimahla ja fariinsuhkruga. Ühe laimi kohta võiks minna ligikaudu 0,5 dl fariinsuhkrut. Sinna juurde panna 0,5 dl värsket basiilikut ning liiter tükeldatud maasikaid. Valmistamine võtab aega viis kuni kümme minutit,» sõnas Virkus.