Elmari muusikauudised

Muusik Tarvo Valm on suvekuumas valmis küpsetanud uue loo ja muusikavideo «Koos on lihtsam», mis juhib tähelepanu laste siirale rõõmule, mida iga vanem võiks innustada kogema ühel või teisel moel. Pealtnäha lihtsa laulupealkirja taga on tegelikult peidus ülimalt olulised asjad. Keegi meid otseselt ei õpeta, kuidas enda elu ning kogu ümbritsevaga toime tulla. Selles kiires elutempos me pahatihti ei jõua kõigega tegeleda ja nii mõnedki vaat et kõige olulisemad asjad jäävad vahel tahaplaanile – nagu näiteks lapsed. Telekas käima või nutikas kätte, küll ta hakkama saab. Tarvo on kindel, et sellest ainuüksi jääb väheks ja et meil kõigil on siin mängida suur roll. Muusik on elus nii mõndagi näinud ja kogenud ning hea meelega jagab oma kogemusi läbi muusika nii noortele kui ka «vanadele». Oluline on noortes hoida üleval huvi päris elu vastu ja kindlasti võiks sinna kuuluda muusika ja pillimäng.