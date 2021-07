Jäääär 30: me ei ole kaugeltki lõpetanud!

Selles suhtes, kas ühine ansamblitegemise aeg on läinud kiiresti, jäid Jaan Sööt ja Tõnu «Tõun» Timm erinevatele arvamustele. Sööt: «Alles see oli, kui me Tartus esimesi laule pusisime.» Tõun: «Nii palju on juhtunud see teeb selle aja pikaks. Vägev! Me ei ole kaugeltki lõpetanud, jääme huviga ootama järgmist kolmekümmet.»