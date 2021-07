Merilin Mälk sisustab oma suve ekstreemsustega

Uut laulu käis Merilin Mälk loomas põhjanaabrite juures produtsent Topi Kilpineni juures, kes on ka tema eelnevate singlite juures tegev olnud. Uue koostööpartnerina võttis ta kaasa Andreas Poomi ja on temast täiesti vaimustuses: «Ilma Andreaseta ei lähe ma enam mitte kuskile, ta on väga andekas laulukirjutaja!» Uut materjali luues polnud aega seda väga analüüsida, oli lihtsalt siht silme ees laul valmis kirjutada. See eesmärk täideti ja Merilin tunnistas, et alles tagasi tulles ja laulu üle kuulates sai ta aru, millest tegelikult kirjutanud oli ning see tõi talle pisarad silma.

Ühe singli väljaandmine võib võtta aega mitu kuud ja melu selle ümber olla üpris väsitav. «Edasi-tagasi» sai kirjutatud möödunud aasta oktoobris, siis järgnes laulu tehniline teostus, video loomine, väljaandmine ja nüüd siis tutvustamine. «Mul on väga tihe graafik praegu,» sõnas noor lauljanna.

Merilin Mälk FOTO: Tarmo Pihelgas

Video on filmitud jahi pardal ja selleks kulus kaks õhtut. Ilmaga vedas, sest teisel võttepäeval oodatud päikeseloojang nähti ära just nii nagu vaja ja kui materjal salvestatud, hakkas vihma sadama. Kuigi merehaigus pole Merilinile võõras, sest on Saaremaa neiu ja isaga palju kalal käinud ning ühel tuulisel hommikul ka seda omal nahal tunda saanud, siis videot tehes sujus kõik suurepäraselt.

Lauljanna suvi on alanud ekstreemselt ja tundub ka samamoodi jätkuvat: «Käisin just langevarjuga hüppamas, juuli keskel on plaanis benji-hüpe ja hiljem ka sukeldumine.»