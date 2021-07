Tervisliku smuuti põhi koosneb just nendest kolmest komponendist

Alustuseks tasub üle vaadata kasutuses olevad töövahendid - liiga väikese võimsusega blenderi puhul võib tulemus jääda tükiliseks või ei segune smuuti piisavalt, et seda oleks nauditav tarbida. Kõige olulisem on siiski aeg - 1 minutiga peaks saama iga blenderiga igale smuutile mõnusa konsistentsi.

Suviti, kui hooaeg ja ilm dikteerib toidulauda, ei olegi isu midagi rasket süüa. Nii on toidulaud oluliselt kergem ka eestlastel - laual on salatid, külm peedisupp või kama. Smuutiga võib päeva lõikes asendada kaks tugevat toidukorda. Üks viga, mida selle juures Torimi sõnul tihti tehakse, on liiga väikese koguse valimine: «0,3 l klaas on liiga vähe! Soovituslik toidukorra suurus on 0,5 kuni 0,7 liitrit ehk kannutäis smuutit ja nii saab 3-4 tundi rahulikult ilma tühja kõhtu tundmata olla.»