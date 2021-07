Alen Veziko saab sügisel isaks

Kuigi Alen Veziko sõnul on hetkel kõige olulisem algav kontsertsari , on tal fännidele põrutavaid uudiseid: «Sügisel saan ma isaks ja olen otsustanud mõneks ajaks pealinnast ära kolida.» Koht, kus pesa hakatakse punuma, asub Pärnu lähedal Sindis. Sealt ei puudu ka loomad ja linnud, aga Alen nimetab end siiski vaid näidispõllumeheks: «Kui on vaja pilti teha, pannakse mind traktorisse!»

Kuigi 20 ja enama laval oldud aasta jooksul on Alen mõlgutanud ka loobumismõtteid, siis praegu naudib mees musitseerimist väga - seltskond on hea, ka uusi laule on, sest näiteks lugu «7 miili» pole kunagi laval kõlanud. Küsimusele, et kas «need» lood ka kõlavad, on vastuseks jah! Kuuleb nii hitti «Ei ole öeldud lihtsalt tuulde» kui kui ka «Nüüd on nii», et vältida pahaste inimeste kirju pärast kontserte.