Elmari muusikauudised

Koit Toome astus lavale uue bändiga

Üle pika aja rõõmustab muusik, et saab taas elada normaalset elu, esineda lavadel ja kõik naudivad seda. Koit jagas Instagrammis pilti uue bändiga ja kinnitas, et koostöö noorte muusikutega sujub ladusalt. Bändi kuuluvadbassist Hannes Agur Vellend, kes on toimetanud ka Põhja-Tallinna ridades; kitarrist Peeter Põder, kes võttis möödunud aastal osa Eesti Laulust looga «Viinerid» ja trummar Ralf Erik Kollom, keda teame ansamblist Maria Stuart. Möödunud aasta sügise algusesl korraldas Koit Toome casting'u, kust käis läbi kümneid noori. Nende seast said valituks Hannes ja Ralf.

Andreas Poomil ilmus uus lugu

Äsja kohaliku plaadifirmaga Smuuv Records käed löönud Andreas Poomil ilmus uus singel «Coffee Shop» koos enda lavastatud muusikavideoga. Andreas kommenteeris, et lugu ei räägi niivõrd kohvist kui rasketel ja ärevatel aegadel lohutuse leidmisest. Ta armastas tihti käia kooli kõrvaltänava kohvikus, kus sai pääseda reaalsusest ja end turvaliselt tunda. See oli koht, mida ta külastas, et toime tulla oma mõtete ning emotsioonidega. Uue looga töötas noor laulja poolteist aastat ja filmis laulule koos Out of Sight Visualsiga muusikavideo. Selle osas oli Andreasel väga kindel idee mängida emotsioonidega, kus erinevate kaadrite kontrastid aitavad peegeldada eri tundeid ja vaimseid seisundeid, kurbusest rõõmuni.

Revo Jõgisalu mälestusfestivaliga toetatakse vähihaigeid lapsi

30. augustil 2011 lahkus meie hulgast ansamblitest Toe Tag ja A-rühm tuntud muusik Revo Jõgisalu. Revo kaotas võitluse kõige raskemale nahavähivormile – melanoomile. Tema mälestuseks ja melanoomiga seotud teavitustööks loodud fond FOREVO MTÜ on regulaarselt korraldanud kontserte, millega kogutud raha annetatakse heategevuseks. Sel aastal toetatakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu ja Pardiralli ettevõtmist. Revo sõbrad mälestasid sõpra ja korraldasid mälestusfestivali 11. juulil Tallinnas klubis LAEV.

Ansambel Maria Stuart avaldas üle kahe aasta uue singli

Tartu bänd avaldas uue tulise suveloo pealkirjaga «Sinu järel vette jooksen ma (Liiv on kuum)». Bändi solist Liana Zeigo kinnitas, et uut materjali on veelgi tulemas. Loo muusika autoriteks on Ragnar Häide, Liana Zeigo, Margus Sekk, Ralf Erik Kollom ja Hanna-Roosi Karro, teksti kirjutas bändi solist Liana Zeigo. Bänd on varasemalt välja andnud kaks albumit «Emotsioonid» ja «Kollaaž».

Netchayeva elu läheb tõusujoones

Lulja Elina Nechayeva on kahtlemata üks ilusamaid Eesti naisi, kes praegu naudib üksindust. Kroonika kirjutab, et eelmisel aastal vallandunud koroonapandeemia ei ole õnneks sundinud sopran Elina Nechayevat (29) ametit vahetama. Kuigi lauljanna sissetulek langes esimestel koroonapiirangute kuudel 100%, sai ta kuidagi hakkama. Koroonapiirangud osutusid vaimses mõttes suureks väljakutseks, kuna puudus võimalus tegeleda oma armastatud tööga ning näha publiku säravaid silmi ja naeratusi. Ma olen üldiselt väga rõõmsameelne ja positiivne inimene, kuid isegi minu rõõmsameelsuse hoidmisega oli vahepeal ikka korralikult tegemist. Nüüd hakkab olukord jumet võtma. Tuleb olla väga osav, et edukalt välja tulla kõigest, mis on seljataha jäänud. Edukalt nii finantsiliselt kui ka psühholoogiliselt. See oli tõesti väga raske aeg ja ma võin öelda, et nii keeruline pole mul kunagi elus olnud," tunnistab Elina." Reedel (16.07.2021) väisab lauljatar raadio Elmar hommikuprogrammi.

