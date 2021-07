Jaagup Tuisk teab nippi öise palavusega toimetulekuks

Jaagup Tuisul on hetkel elus õnnelik periood: uusi laule tuleb nii palju peale, et neid saab välja anda lausa kolmekaupa. EP «Teemantidest linn» just nii mitmest koosebki ja moodustab ilusa terviku. Ise ütleb noor laulja ja laulukirjutada, et see oli ainuvõimalik käik, sest muidu jääkski osa sahtlisse.

Inspiratsiooniallikas oleneb Tuisu sõnul alati konkreetsest loost. Tihipeale lükkab teda tagant emotsioon, mis on vaja endast välja saada, nii on kõige sügavamad ja südamlikumad lood on kirjutatud suurest valust. Ent laulja sõnul on päris tore kirjutada ka rõõmsast armastusest. Kõik uued lood iseloomustavad Jaagupi sõnul suvist olemist ja ta julgustab ka kuulajaid: «Katsetage, andke asjadele võimalused, küll siis võib kõik ka hästi lõppeda!»

Kuna seltskonnameedias on Jaagup Tuisu eraelust viimasel ajal palju juttu olnud, ei mindud sellest teemast ka raadio Elmar hommikuprogrammis mööda. Aus vastus kõlas nii: «Sel suvel kulgen kaksi, päris mõnus ja tore on!» Eraelu kajastamisse pole Jaagupi arvates mõtet halvasti suhtuda, sest peab seda paratamatuks, kui juba natukenegi pildil olla: «Kui on nii, siis on nii. Ma ei ole vastu, kui teised näevad ka minu ilusat neiut.»

Kuumalainega Jaagup Tuisk aga nii hästi hakkama ei saa: «Magada on päris raske, sest mina olen täpselt see vend, kes seda palavust öösiti üldse ei kannata.» Et välja puhata saaks, käib ta öö jooksul end viis korda duši all jahutamas.