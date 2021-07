Sven Lõhmus: 90ndatel olid määravad tutvused ja sidemed

Sven Lõhmuse jaoks on Eesti 90ndate tantsumuusika kahtlemata märgilise tähtsusega. Ise sel ajal alustanuna tunnistab ta, et kuigi tagantjärgi kuulates sellist muusikat võib-olla üldse ei teeks või teeks teisiti, siis oli see siiski üks tore ja äge aeg. Tegelikult ei saa toonaseid ja praeguseid aegu võrrelda. Muusikukarjäärile alguse panemine läks Svenil suurte raskustega - oli nii vaene periood, et rahaliselt oli peaaegu võimatu stuudios midagi salvestada ja veel vähem lootust selle salvestatava lauluga kuskile jõuda.

Sven Lõhmus meenutab esimese hiti sündi nii: «Saime läbi õnnelike juhuste valmis Mr. Happyman'i «Las mina proovin siis ka», pärast mida arvasid mingid inimesed, et see lugu ja bänd kuulub tegelikult neile ja keelasid meil ära Eestis salvestamise.» Praegu ei kujuta ettegi, et toona oli Eestis ainult kaks stuudiot, kus oli võimalik adekvaatselt salvestada, nii tuligi leida mõni muu variant. Uskumatu, aga hiigelsumma, mis võrdus sel ajal maja väärtusega, pani eksperimendi korras välja üks sõber ja Mr. Happyman läks Rootsi salvestama oma järgmist lugu «Lõvisüda». Tegu oli sama stuudioga, kus käis salvestamas Roxette ning kus Ace of Bace oli just lõpetanud oma albumi «The Bridge» ülesvõtmise. Üllatusena sattus Sven Lõhmus sama produtsendi juurde, kelle loodud trummipartiid ta oleks kasutada tahtnud. Piisas vaid küsida ja selgus, et väikesest liivakastist on jõutud suurde muusikariiki, kus kõik uksed on avatud ja inimesed on nõus koostööd tegema. «See oli silmiavav hetk,» võrdleb Lõhmus suhtumist kodus ja piiri taga.