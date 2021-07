Ülle Lichtfeldt: ma ei alahinda ühtki teatritegemise viisi ega vormi

Näitlejana, kellel on koduteatrist suvel puhkus, mida täidavad erinevad projektid, tõdeb Ülle Lichtfeldt, et tal on suvelavastustega väga vedanud. Kuigi suvel tehaks igasugust teatrit, ütleb ta: «Ma ei alahinda ühtki teatritegemise viisi ega vormi, tööd tuleb mõlemal puhul teha ühtemoodi.»

Lavastaja Eili Neuhausi sõnul käivitub suveetenduste mootor kuidagi teistmoodi. Võtmesõnadeks on hea seltskond, ootusärevus kohtumisest publikuga ja see, et iga etendus on pisut erinev. Ülle Lichtfeldt lisab: «Kui publik on saalis, unustad väsimuse ja palavuse.» Viimase leevenduseks julgustab lavastaja inimesi etendusele kaasa võtma lehvikut, sest endale vaikselt tuule lehvitamine näitlejaid oluliselt segada ei saa.

Ülle Lichtfeldt ja Eili Neuhaus FOTO: Ele Adamson/Raadio Elmar