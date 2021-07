Elina Netšajeva uute väljakutsete lainel: elan vaid üks kord, miks peaksin end sundima ooperilaulja raamidesse

Elina Netšajeva tunnistas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et naudib kuuma suveilma ja kõrged temperatuurid teda sugugi ei heiduta. «Palavus on mõnus! Tore kui ei pea endale sada kihti riideid selga panema. Mulle nii meeldib kanda ägedaid suvekleidikesi! Ka sandaalid on jalas mugavad, vahelduseks kummikutele. Minu jaoks on soe suvi suur rõõm ja õnn,» rääkis muusik.

«Pean siinkohal lisama, et mulle meeldib palavusega ka tööd teha. Jah, see pole küll võib-olla kõige lihtsam ettevõtmine, kuid häälepaeltele selline soojus sobib ja kõrged noodid tulevad hästi välja. Siiski tunnen, et kuumadel suvepäevadel on oma keha vaja tööle sundida,» lisas ta.

Netšajeva mainis, et suvel tuleb ette ohtralt esinemisi vabas õhus. See omakorda viib ta silmitsi teistlaadi väljakutsetega. «Just hiljuti oli ehitatud kaunis lava Paisjärve äärde, mis asus otse keset kaunist põldu. Kõik oli kena, kuid mu parfüümiks oli putukatõrje ja putukatega oli ka omajagu tegemist. Kõige hullem on siis, kui putukad laulmise ajal suhu lendavad. Kui parasjagu laulan pikki noote, siis peab ju ka suud pikalt lahti hoidma...ja need tegelased tahavad suhu ronida alati just sel hetkel. Nii ma vehingi siis tavaliselt kätega ja publik saab korralikult naerda. Eks vaatepilt ole ka parasjagu naljakas - laul on ilus, hääl on ilus ja artist peletab hoogsalt putukaid eemale,» muigas ta.

«Aga eks need kärbsed on seganud mind ka talvisel hooajal. Kirikud köetakse talvel soojaks ja kärbsed ärkavad seetõttu kenasti üles. Ja kuhu nad ikka siis mu laulmise ajal lendavad - ikka loomulikult suhu! Ükskord lendas kärbes otse kurku ja üritasin ääri-veeri oma laulu lõpuni laulda - mu olid pisarad silmas, sest see tegelane mürgeldas päris korralikult. Nüüd on mul tekkinud selles suhtes juba teatav foobia,» naeris lauljatar otse-eetris.

Muusik lisas, et osaleb sel suvel projektis, mis kirjutatud Tiit Kikase poolt. «See on romantiline lühiooper «Ööbik ja üliõpilane», 10. augustil tasub seda kindlasti Tartusse kuulama tulla! Muusika on erakordselt ilus, laulan ise ööbikut. Seal on kaunis aaria, kus ööbik teeb oma viimse hingetõmbe ja surub roosiokka südamesse, et värvida roos punaseks. Roos on omakorda mõeldud üliõpilasele, kes soovib õie kinkida oma armastatule. See aaria on minu jaoks kõige hullem aaria maailmas, mul hakkab sellest linnukesest nii kahju ja ma ei suuda seda ilma pisarateta seda laulda,» märkis ta.

«Teen igat oma projekti nii hästi ja ideaalselt, kui see on üldse võimalik. Leian alati, et kõike tuleb teha maitsekalt ja see puudutab ka minu muusikaliselt stiilikatsetusi. Olen neid viimasel ajal ohtralt praktiseerinud. Kuigi olen nõudlik, ei takista see mind mind olemast eksperimenteerimise aldis inimene. Nii ju saavadki sündida põnevad koostööd ning uued lood,» sõnas ta.

Netšajeva lisas, et koroonaperiood on andnud võimaluse, et katsetada uusi väljundeid. «Koroonaaeg põhjustas selle, et tulin kapist välja. Võtsin julguse kokku. Mõtlesin, et elan ju üks kord...miks ma pean sundima end ooperilaulja raamidesse. Kui suudan muusikas realiseerida ka teiste žanrite kirge, siis peaksin seda tegema,» märkis lauljatar raadio Elmar hommikuprogrammis.