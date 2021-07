Yoko Alender avaldas raamatu oma isa elust: distants lasi mul näha tervikut – isa elu kui loomingut

Yoko Alender ja Neeme Raud alustasid Urmas Alenderi raamatu «Alender» tutvustavat ringreisi Eestimaa erinevates paikades. Raamatu koostajaks on Yoko Alender, ajakirjanik Neeme Raud aitas koguda meenutusi sõpradelt, kaasaegsetelt ning austajatelt.

Teos ilmus läinud aasta lõpus, keset koroonaaega. Käesoleval suvel saavad huvilised tutvuda raamatuga üle Eesti. Esitlused toimuvad kultuuri- ja rahvamajades. Ehk paikades, mida ka Urmas Alender omal ajal tihti tuuride käigus külastas. «Internetis on tänapäeval nii palju infot, kuid kõik pole päris adekvaatne. Mingil hetkel tundsin, et on vaja kindlat allikat. Seetõttu lisasin raamatusse ka olulise osana loetelu tema loomingust. Tahtsin, et oleks üks kindel koht, kus seda infot on võimalik hankida,» sõnas Yoko Alender.

«Raamat «Alender» on monumentaalne teos, mis 536-leheküljelise kunstiteosena toob justkui asjana iseeneses lugejate ette eesti rokk-muusika varalahkunud suurkuju Urmas Alenderi elu kui loomingu. Raamat keskendub kronoloogiana Urmas Alenderi kogu loomeajale aastatel 1968-1994. Raamatu koostasin mina, meenutusi aitas koguda Neeme Raud, mõtete ja peegeldustega aitasid veel paljud, vormi valas armas kujundaja Jan Tomson. Siiski võib raamatu autoriks eksimata pidada ikkagi Urmas Alenderit,» märkis Yoko Alender.

«Olen tänulik, et isa nii pedantselt hoolitses selle eest, et ta läbi loomingu ja arhiivi elaks edasi meie kõigi jaoks. Tema laulud ja hääl on eestlastele hästi teada, kuid paljudele on üllatuseks, et ta on läbi aastate kirjutanud ka palju luulet. Raamatus olen keskendunud kogu tema loomeperioodile,» sõnas Yoko Alender.

Urmas Alender arhiveeris pidevalt enda loomingut, koostas laulude ja luuletuste kogumikke ning loetelusid. Arhiivi põhjal on mehe loomingut avaldatud ja avaldatakse edasi ka pärast tema surma.

«Tema hääle kõla tunneme ilmeksimatult. Ent kuidas on tegelikult tema loominguga, sellega, mis ta läbi ja lõhki oli – elas, et anda? Urmas Alender kirjutas 504 luuletust ja 303 laulu. Seda alates 15. eluaastast, vahel mitu tükki päevas, sest tal oli kiire. Eluaastaid sai lõpuks 40, täpselt nagu tema eeskujul John Lennonil. Tema loominguks on enam kui laulud ja luuletused. On ka ansamblite lugu, kohati tunnitäpsusega ülestähendatud Ruja teekond 1971-1988, ehk algusest lõpuni,» sõnas raamatu autor.

Yoko Alender lisas, et algmaterjalide hulka kuulus mitmeid väärtuslikke dokumente. «Fotoalbumid ja isiklikud kalendermärkmikud. Luuletused kaustades olid koondatud temaatiliste kavade kaupa, juures omakäelised illustratsioonid. Ühelt Eestimaa suvila pööningult ilmusid välja diapositiivid, jällegi – pedantselt sorteeritud, kuupäevade ja asjaosaliste nimedega arhiveeritud. Kõik selleks, et see raamat saaks sündida, on ette valmistatud. Mina olen neid asju ju näinud ammu, olen nendega koos kasvanud. Ometi tekkis alles siis, kui sain isast vanemaks see vajalik distants, mis lasi mul näha tervikut – isa elu kui loomingut. Siin ei ole mingit tagantjärele tarkust ja suurustavat analüüsi, vaid üks intensiivne elu, elu kui looming,» täpsustas Yoko Alender.