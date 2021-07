Uudo Sepp oma esimesest langevarjuhüppest: kohalikud arvasid, et taevas lendab ronk!

Muusik Uudo Sepp rääkis raadio Elmar eetris, mil moel ta armastab oma nädalavahetusi veeta. «Nädalavahetustel on enamus mu sõpru vabad ja saame koos planeerida erinevaid ettevõtmisi. Istume koos, mängime lauamänge ja naudime koos õhtuid. Alati käib läbi ka mõni «vaba päeva» laul. Üldiselt on mul nädalavahetused küll töölainel, kuid just möödunud nädalal sain korralikult taas välja puhata,» sõnas Sepp rõõmsalt.

Laulja meenutas, milline on olnud tänase hetkeni tema kõige erilisem nädalavahetus. «Aastaid tagasi oli «Superstaari» saate reklaami jaoks vaja teha langevarju hüpe. Lihtsalt helistati ja küsiti, et kas soovin seda teha. Andsin oma «jah» sõna ja pakkusin välja, et võiksin selle ette võtta ligikaudu kuu aja pärast. Samal õhtul helistati aga tagasi ja öeldi, et hüpe on juba järgmise päeva hommikul,» muigas Sepp.

«Hüpe oli tore, see toimus Nurmsi lennuväljal. Kuid rihmad olid kinnitatud nii, et langevarju avanedes mu «pehmed padjad» tõmbusid kokku ja kuuldavale tuli veidike kõrgem hääl. Ilmselt kohalikud mõtlesid, et taevas lendab mõni suurem ronk. Kõik muu oli väga äge. Pärast hüpet saime koos sõpradega kokku ja veetsime laheda õhtu,» lisas muusik.

Sepp lisas, et suuri kõrgusi ta ei pelga. «Nii kaua kui tean, et ma päris ilma varustuseta langema ei pea....on kõik hästi. Kindlust lisab ka see kui näen, et kõik teised langevarjurid maanduvad samuti turvaliselt,» sõnas ta.

«Veel üheks unistuseks on see, et tahaks sõita mõne korraliku võistlusautoga. Mulle lihtsalt meeldivad teatud ekstreemsused,» märkis Uudo Sepp ja lisas, et tema lemmikautoks on Ford Mustang.

Kuula intervjuud SIIT.