Avatud talude päev toimub tänavu juba seitsmendat korda - tutvu talude programmidega SIIN!

«Avatud talude päev toimub juba seitsmendat korda ja kontseptsioon toimib hästi! Kogu tänavune ettevõtmine on sarnane varasemate aastatega. On kohti, mis avavad kord aastas just selle ürituse raames külastajatele oma uksed,» sõnas Kärssin.

Mehe sõnul on ürituse näol tegemist ühe suurema maaelu maine kujundamisega. «Selle raames näidatakse, kuidas toimub elu maal. Milline on maaelu mitmekülgsus, kust tuleb Eesti toit ja lastele tutvustatakse erinevaid loomi. Reaalsus on ju see, et uuemad põlvkonnad on taluelust kaugenenud. Mõni pere leiab äkki uue koha, kuhu tulevikus elama minna,» rääkis ta.

Maaeluministeeriumi esindaja paneb külastajatele südamele, et talude peredele peaks olema ürituse raames tänulik. «On väga tore, et talude omanikud leiavad oma kiirete tegemiste keskel vaba aja. Õnneks eelnevad aastad näitavad, et ühtegi probleemset vahejuhtumit pole külastuste raames ette tulnud. Küll aga on näiteks külalised liikunud talualadele, kuhu poleks vaja minna. Minu soovitus - järgige võõrustajate juhiseid ja silte. Igas talus on ka eraala...ärge sinna siis minge,» mainis ta.

Korraldajad on koostanud veebikeskkonna, kus näidatud avatud talude loetelu. «Oleks väga hea, et külaline planeeriks teekonda mõne päeva ette. Kui te hakkate oma reisi planeerima laupäeva või pühapäeva hommikul, siis ettevõtmine ei pruugi nii hea välja tulla. Minu hinnangul kiirustada ei tasu - kolm kuni neli talu päevas on täiesti paras programm. Võtke aega külastuseks ja vaadake rahulikult, mille kallal pererahvas toimetab. Kui võimalik, rääkige kohalikega ka juttu. Nautige ümberkaudseid maastikke ja muid vaatamisväärsusi,» sõnas Kärssin.

«Jälgige kindlasti ilmastikuolusid. Kui sajab vihma, võtke kaasa vihmakindlad riided. Eelneval kuuel aastal on olnud küll suurepärane suveilm - loodame, et nii ka sel aastal. Kui talu territooriumile saabute, kuulake korraldajate nõuandeid. Nad jagavad juhiseid parkimise, mugavate istekohtade, prügi viskamise ja muude teemade raames. Kaasa võiks võtta sularaha, sest enamus taludes kaardimakse võimalus puudub. Soovikorral võivad külastajad kaasa võtta ka oma söögi- ja jooginõud, nii väldime plastprügi teket,» lisas ta.

Kärssin lisas, et külastajad võiksid oma lemmikloomad koju jätta. «Lemmikloomad võivad ehmatada talus olevaid loomi ja need võivad omakorda ootamatult siis käituda. Loomulik on ka see, et kui palju rahvast käib läbi, siis loomad lihtsalt väsivad ära. Kui te taludes kohapeal kõiki lubatud loomi ei näe, siis suhtuge sellesse palun mõistvalt - loomad lihtsalt väsivad ära,» sõnas ta.