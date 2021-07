Tuleohtlik aeg Eestis: lõkke tegemine ega grillimine pole lubatud ei isiklikus ega RMK metsas

Arvestades ilmastikuprognoose, maastiku tuleohu taset ning metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust uuendas Päästeamet tuleohtliku aja piiranguid. Ka väike eksimus looduses võib kaasa tuua rängad tagajärjed – metsa- ja maastikupõlengud ohustavad loodust, seal elavaid loomi, inimesi ja nende kodusid. Tänavu juuli seisuga on metsa- ja maastikutulekahjusid olnud 659, neist 100 juulis.

21. juulist kuulutati tuleohtlik aeg välja Jõgevamaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, Pärnu- ning Tartumaal. Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga sh parkimine va turbatöötlemis-, põllumajandus- ja metsatöödeks.

Päästeameti info kohaselt võib omal jalul või mootorita sõiduriistaga tuleohtlikul alal liigelda, kuid hoiduma peab tuleohtu kujutavatest tegevustest nagu suitsetamine, lõkke tegemine ja grillimine. Meeles tuleb aga pidada, et mootorsõidukitega on tuleohtlikul alal liiklemine endiselt keelatud. «Metsa võib minna endiselt marju või seeni korjama, samuti ka jalutama, järgida tuleb lihtsalt seda, et suitsetamist või lõkke tegemist metsas ei toimuks,» rääkis Saaremets.

Metsas võib vajadusel metsatöid läbi viia, seejuures vastutab sealse tegutsemise eest metsaomanik ise. Samuti on lubatud ka turbatöötlemise- ja põllumajandustööd. Teha lõket ega grillida ei tohi ka isiklikus ega RMK metsas.

Päästeameti esindaja lisas, et grillida võib ainult oma isiklikus aias ning lõket teha ettevaatlikult ja mõistusega. Lõkkease peab olema mulla- või kivivalliga piiratud ning ilm ei tohi olla tuuline. Lõkke juures peavad olema kindlasti ka esmased tulekustutusvahendid. Enne lõkke juurest lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks täielikult kustunud – lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või see veega kustutada.

«Ligi veerand maastiku- või metsatulekahjudest on alguse saanud lõkke tegemisest. Põhjuseid on muidugi teisigi - näiteks suitsetamine, kulu põletamine, isegi klaasikillud võivad koostöös päikesega põhjustada maastikutulekahju,» sõnas Päästeameti esindaja Viktor Saaremets.

Saaremets lisas, et maastiku- või metsatulekahju kustutamisel on märkimisväärse tähtsusega aeg, mil tulekahjust teada saadakse. Teiseks suureks mõjutajaks on ilm. «Kui tulekahju avastatakse alles tundide või päevade möödudes, siis võtab kustutamine aega kauem - päevi, mõnikord isegi nädalaid. Väga suur mõjutaja on kahtlemata ka ilmastik. Eelkõige see, kui kuiv on metsa või taimestikuga kaetud ala. Ka tuule kiirus mängib suurt rolli. Mida tugevam on tuul, seda kiiremini tuli areneb ja seda raskem on seda kustutada. Kolmandaks määrajaks on ligipääsetavus,» märkis ta.

«Metsatulekahjud on äärmiselt pika vinnaga ja ressurssi nõudlikud. Kohapeale on tarvis palju päästjaid ning tehnikat. Sinna tuleb vedada ka kilomeetrite kaupa voolikuliine. Lisaks sellele, alati ei pruugi kohapealt ka vett saada. Selleks, et tuletõrjujate keeles see tuli «kotti saada», võib teinekord minna aega lausa päevi,» täpsustas Saaremets.

Mees lisas, et maastikutulekahjude kustutamine tingib selle, et tihtipeale jõutakse teistele väljakutsetele teatava hilinemisega. «See on ka üks põhjus, miks me hetkel oleme piiranguid kehtestanud. Päästjad on metsas pikalt hõivatud, seetõttu võtab kauem aega, et jõuda eluhoonete või näiteks liiklusõnnetuste kustutustöödele,» rääkis ta Päästeameti ressursside teemal.