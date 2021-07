Eda-Ines Etti tutvustab pisipojale kauneid meloodiaid: üks on kindel, muusika pakub talle huvi

Eda-Ines Etti rõõmustas raadio Elmar hommikuprogrammis selle üle, et saab käesoleval nädalal üle pika aja taas publiku ette astuda. «Tänane õhtupoolik on tõepoolest eriline. Kuigi olen eraüritustel teinud väikeseid ülesastumisi, on mu esinemispaus olnud ikkagi märkimisväärselt pikk - koos bändiga olin laval natuke vähem kui aasta tagasi. Ootusärevus on hetkel päris suur,» lisas ta.

Kontsertõhtu toimub Haven Kakumäe jahisadamas. Kohapeal on avatud gurmeekohvik ja korraldajate poolt on välja reklaamitud ka päikeseloojang. «Mulle meeldib see esinemispaik, sest sinna on võimalik kohale tulla koos kogu perega. Kõikidel on midagi teha! Ruumi ja õhku on palju - igaüks saab mugava koha leida ja õhtut nautida. Ootan kontsertprogrammi kuulama kõiki meie muusika austajaid. Nii väikesed kui suured, kõik on oodatud,» sõnas ta.

«Olen laval bändiga, kellega olen muusikat teinud juba aastaid - meid on kokku viis. Minuga on trummar Kaspar Kalluste, bassi mängib Viljar Norman, klahvpillide taga on sel korral Tarvi Kull ja kitarristina saadab Raul Ojamaa,» märkis ta.

Lauljatar rääkis ka suvistest puhkehetkedest ja tõdes, et eelistab vaba aega veeta pigem mere ääres. «Lapsepõlves sain uudistada palju metsades - meie suvekodu paiknes just sellises piirkonnas. Metsad olid võimsad ja suured! Pean muidugi tunnistama, et pisikese tüdrukuna kartsin pimedasse metsa minna, pelgasin hunte ja karusid. Tänasel päeval meeldib mulle jalutada ja puhata mere ääres. Väga hea ujuja ma pole, kuid enamjaolt püsin kenasti pinnal. Olen aastatega selle oskuse raames oluliselt paremaks muutunud...soolases veel on olnud hea harjutada. Ujun konna stiili ja kui ära väsin, keeran selili,» muigas ta.