Laulja Kalle Sepp üllatab fänne erilise hobiga: see on terve omaette maailm

Sellenädalase saate «See ei ole saladus» külaliseks on Kalle Sepp. Laulja ja näitleja, kellel on siiani alles oma esimene auto, kes on saanud esinedes korralikult särtsu ja kes avaldab eelolevas saates ühe pikaajalise noorpõlvehobi, mis siiani kõigi silme eest peidus on. Intervjuu viib läbi Tiiu Sommer.