Spordiajakirjanik olümpialinnast: imeilusat Tokyot näeme täna vaid bussiaknast

«Olemine Tokyos on väga palav ja niiske, aga see ei ole üllatav. Lisaks kõigele, liikumine on siin küllaltki piiratud. Oleme äsja saabunud ja viibime nende hulgas, kes pole oma 14 päeva veel Tokyos ära viibinud. Seetõttu, elame karmides liikumistingimustes ja peame ühest paigast teise liikuma vaid ettenähtud radadel ja kindlate transportvahenditega. Peame kandma maski ja kaasas kanname vaid seda, mis lubab võistluspaika minna. Ilusat Tokyot näeme täna vaid bussiaknast,» rääkis Tarve raadio Elmar hommikuprogrammile.

Mees lisas, et vaatamata erinevatele piirangutele ja uut laadi organiseerimisele on olümpiatunne siiski juba naha vahele pugenud. «Jaapanlased näevad väga palju vaeva, et publikupuudust veidikenegi leevendada. Nad on välja mõelnud tohutul hulgal visuaalseid lahendusi ja kõikjale on lisatud ka heli-akustilisi vahendeid. Nad on tervikusse tõeliselt palju panustanud. Võistluste õhustik on väga hea ja korraldajad on selle nimel tõesti siin tööd teinud,» rääkis ta.

«Võimalikult vähe kasutatakse sõnu covid, pandeemia ja suletus. Võistlejaid üritatakse ka sellest säästa nii palju kui võimalik. Aga eks saab siis näha, kuidas on reaalselt kohal olla ilma publikuta ujulas, korvpallisaalis või mistahes teises võistluspaigas. Mina tunnen siin olles, et publiku puudus polegi eriti silmatorkav,» lisas Tarve.

Ajakirjanik täpsustas, et tema töögraafik on põnev ja tihe. «Seljataha on jäänud juba tõhusad tööpäevad. Täna öösel toimunud avaüritus oli tore ning pakkus küllaga emotsioone. Võistluspäevade hommikutel tuleme võistluskeskusesse ja kindel päevaplaan on juba ette joonistatud. On mitu varianti - kas lähen appi reportaaže tegema, korraldan intervjuusid või olen võistlusülekannete juures. Minu jaoks algab põhiline töö pihta 30. juulil, mil algab kergejõustiku programm - siis pole vahet ei ööl ega päeval,» sõnas ta.

«Meie kajastused jõuavad nii Postimehe, Kanal 2 ja Kanal 12 jälgijateni. Prioriteet on see, et kajastame kõikide eestlaste sooritusi, kas otsepildis või vajadusel ka korduses. Meenutan siinkohal, et sportlasi on kokku 33 pluss 1. Teisisõnu, kõik vajalik saab olema nähtud, alates purjetamisest kuni kergejõustikuni välja. Korvpalliturniiri näitame pea täies mahus. Teistes pallimängudes näitame kõiki olulisi kohamänge, finaale iseenesest mõistetavalt. Kaetud saab olema ka ujumisprogramm,» lisas ta.

«Kohapeal on kommentaatoreid neli, ülejäänud meeskond on Tallinnas. Usun, et see on piisav, et kõik saaks korralikult kajastatud. Sportlastega me praktiliselt ei kohtu, nendega kokku puutumine on väga piiratud. See saab juhtuda vaid kokkulepitud ajal ja kindlas kohas, kohtumised leiavad aset olümpiaküla väravas. Siinkohal lisan, et olümpiaküla asub puidust rajatises, tegu on väga kena kohaga,» sõnas ajakirjanik Timo Tarve.