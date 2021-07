WAF kooli Tartu ja Pärnu esindused kostitavad publikut ägeda atmosfääri ning andekate artistidega

«Alles see oli kui avasime WAF kooli Tartus. Nüüd otsustasime, et avame filiaali uksed ka Pärnus. Meie õpetajad on valmis reisima kolme linna vahel - Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Eriliselt hea meel on tõdeda, et igas paigas leidub ka väga häid kohalikke õpetajaid,» sõnas Maiken.

Kooli asutaja lisas, et Pärnu kooli katsetele toimub registreerimine täie hooga. Kõik huvilised võivad minna kooli kodulehele ja uurida ise sellekohast lisainfot. «Kandidaatide ankeete ja videosid ootame kuni 28. juulini, siis paneme eelregistreerimise lukku. Teisisõnu, kõik lauluhuvilised, kes soovite meiega ühineda - saatke ankeet meie kodulehe keskkonna kaudu,» sõnas ta.

Pärnu kooli filiaal hakkab paiknema aadressil Tallinna maantee 12. «Tegemist on paigaga, kus asus varasemalt Kentuki pubi. Tegu on vana kõrtsuhoonega, ülikihvt paik, ka sisehoov mahutab päris palju rahvast. Iga linna koolil on oma erilised võlud! Tallinna kool on näiteks hästi kodune - astud välisuksest sisse ja tunned, et oled kohe elutoas. Tartu esindus on eriti elegantne, üks tuttav kommenteeris selle sisustuse teemal, et ta oleks justkui New Yorki sattunud. Tartu kooli interjööris on sametit, klaasi ja lühtreid,» märkis Maiken.

WAF kooli juht avaldas, et Tartu filiaal korraldab peagi linnarahvale kontsertsarja. «WAF Lounge avapidu toimub 6. augustil. Piletilevist saab juba osta piletid. Muusikat esitab Ott Leplandi kvartett,» rääkis ta.

Waf Lounge on muusika saal Tartu südames, endise lokaali «Suudlevad tudengid» teise korruse ruumides, Raekoja plats 10. «Meil on hea meel teatada, et Tartu saab mõnusa uue kontsertkoha, kus on avatud ka kohvik ning baar. Tegu on väikese, kuid samas väga hubase kohaga. Ettevõtmise mõte on see, et tahame pakkuda heade lauljate muusikat ka väljaspool kooli - tahame teha head programmi. Koolitame ja koolitame, kuid paljud lauljad jäävad koju esinemisvõimalusi otsima, see väljund on neile ideaalne võimalus,» sõnas Maiken.