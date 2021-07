Elmari muusikauudised

Lauljatar sai koos kodumaise rõivabrändiga Protten valmis ühise kollektsiooni, mida esitleti teisipäeval Tallinnas Ülemiste keskuses. Synne rääkis üritusel, et tema teekond rõivadisainini sai alguse aastal 2018, mil ta mõtles, et võiks ise riideid luua. Ja nüüd on see päev käes. Ta loodab et koostöö Protteniga kestab veel pikki aastaid. Lauljatar tahab innustada kõiki, et ärge kunagi loobuge utoopilistest mõtetest, sest Synne ise pidi saama 38-aastaseks ja olema pehmetes vormides, selleks et saada modelliks! Lauljatari sõnul on saatusel päris krõbe huumor. Synne kollektsioon on limiteeritud koguses saadaval Protteni esinduskauplustes Tallinnas, Keilas, Haapsalus, Pärnus ja Rakveres.