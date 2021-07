Tuntud toidublogija jagas selle suve hittkoogi retsepti: küpsetamata mustika-banofeekook on peagi ka teie laual!

Ragne Värk on kokaraamatute autor ja toidublogija, lisaks kõigele teeb ta ka imelisi toidupilte. Noor naine avaldas hiljuti kookide teemalise raamatu. Kaante vahele on jõudnud küpsetamata kookide retseptid, üks suupiste suus-sulavam kui teine. «Need koogid on hästi lihtsad! Neid on eriliselt hea ja mugav valmistada, sobivad seega kuumade suveilmadega lausa ideaalselt,» rääkis ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Minu jaoks teevad ühe koogi suviseks eelkõige hooajalised marjad. Hetkel on vaarikate hooaeg ja metsas hakkavad valmima ka mustikad. Kahtlemata, see kõik lisab magustoitudele suvist nüanssi,» tunnistas ta.

Toidublogija avaldas, kas küpsetamata koogil on sama esinduslik välimus kui näiteks ahjukoogil. «Küpsetamata koogid on justkui päris koogid! Ja ausalt öeldes...minu arust maitsevad need koogid isegi paremini,» muigas ta.

Värk jagas muuhulgas ka küpsetamata mustika-banofeekoogi retsepti. «Mustikad on ju peagi valmis. Nendest valmistatud banofee maitseb kuumalaine ajal imehästi - kes see ikka tahab palava ilmaga ahjus midagi küpsetada! Kusjuures, kooki on väga mugav valmistada ka maakodus,» lisas ta.

«Otsige üles väiksem ümmargune koogivorm, ligikaudu 20 cm läbimõõduga võiks olla. Nüüd sulatage 50 grammi võid ja segage see 200 grammi purustatud kaera- või digestive küpsise seguga - vooderdage seguga kogu koogivormi sisu. Enne segamist võiksid eraldi taldrikule panna 2 supilusika täit küpsisepuru - seda on hea kasutada hiljem ka täidise jaoks,» märkis naine.

Ka koogi täidis on imelihtne. «Sul läheb täidise jaoks vaja 180-190 grammi keedetud karamellist kondenspiima - poodides on sellised topsikud juba täitsa müügil. Määrige see küpsisepõhjale ja laotage peale ühe banaani viilud ning 100 grammi mustikaid. Selle peale raputage küpsisepuru, mis teil eelnevalt oli põhja tehes kõrvale pandud,» juhendas Värk.

«Nüüd tuleb kõige mõnusam osa! Vahustage 2 dl vahukoort, kusjuures magusaineid pole vaja üldse enam lisada. Uskuge mind, põhja peale lisatud kondenspiim annab juba piisavalt palju magusust. Asetage vahukoor õrnalt koogi peale ja pange see kõik umbes neljaks tunniks külmkappi. Vahetult enne serveerimist ma soovitan kaunistada kooki soolapähklite, šokolaadi ning piparmündilehtedega. See kõik rikastab koogi maitset,» lisas ta.