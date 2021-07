Reet Linna puhkab hea meelega just nendes kaunites paikades: üks maalilisem ja erilisem kui teine!

Vaatamata soojadele suvekuudele tunnistas tuntud telenägu Reet Linna, et tööd jätkub tal pidevalt. «Jah, töö osas kurta ei saa, seda ikka jätkub! Kuid ma pean tunnistama, et mulle ka väga meeldib see. Mõned aastad tagasi oli mul selline ütlemine, et puhkus on minu jaoks aja ja raha raiskamine. Praegu ma muidugi enam päris nii ei mõtle...puhkama peab ikka ka,» avaldas ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Mulle meeldib inimeste keskel olla. Õnneks on ette tulnud ka hulgaliselt laulmisi - ka nii saan inimeste seas olla. Ma naudin seda, mil moel mu esinemisi vastu võetakse ja kaasa lauldakse,» lisas ta rõõmsalt.

Linna jagas nippe, kuidas ta enda jaoks aja maha võtab ja seeläbi puhkuselainel saab viibida. «Mul on kaks kohta, kuhu ma tahan kindlasti ka sel suvel minna. Üks linn on kindlasti Otepää - mul on seal sõbrad ja koht, kuhu minna. Kui saan juba Tartust läbi ja silmapiirile ilmuvad esimesed künkakesed, on mul alati tunne, et unustan kogu linnas oldud sagimise. Otepääl on nii toredaid kohti, mida uudistada. Hommikul vara saan teha kepikõndi ja peale seda lähen järve suplema. See on rahulik aja maha võtmise võimalus,» sõnas ta.

«Otepääle ei lähe ma pere ega suurema kambaga. Pigem lähen üksi - see on lihtsalt minu aeg ja ma tean täpselt, mis ma teen. Saan rahulikult jalutada, poes käia või sõidan kuhugi välja ka kaugemale. Seal on palju kohti, mida avastada,» rääkis ta.

Teiseks ideaalseks puhkuse kohaks peab Linna Muhu saart. «Mu tütrel on seal suvekodu. Ka seal olen alati oodatud ning need olemised on erilised. Nendel on naabrimees, kes ise äärmiselt tore ajaloolane - ta korraldab meie perele vahvaid kohalikke matku. Käime korraga ringi kaks kuni kolm tundi, tutvustab meile põnevaid paiku ning vürtsitab heade lugudega. See puhkus on nagu kaks kärbest ühe hoobiga...lõõgastud ja saad samas ka targemaks. Muidugi ka grillime ning naudime ilusat suve,» sõnas Linna.

Tuntud saatejuht meenutas ka lahedat puhkuse seika, mis leidis aset kuus aastat tagasi. «Oli selline võimalus, et saime töö ja puhkuse ühildada. Käisime Toskaanas. Viibisime seal terve nädala ja mõned unistused said küll täidetud. Olen alati huvi tundnud Napoleoni tegemiste vastu - käisime seega Elba saarel, mis asub Toskaana ranniku lähedal. Sõitsime seal autoga ringi ja kogu ettevõtmine oli täielik elamus. Käisime ka Napoleoni lossis ning kõik see oli nii eriline juhus, mida mulle alati meeldib meenutada,» lisas ta.

«Itaalia ja Toskaana on alati paik, kuhu tahan tagasi minna. Vahet pole, kas siis nädalavahetuseks või pikemaks ajaks. See koht lihtsalt kangastub mulle tihti silme ette. Kui mõtlen soojale ja päikesepaistele suvele, siis mõtlen alati Toskaanale. Ja rääkides päikesest...kandke ikka mütsi, jooge palju vett. Ärge terava päikesega liialdage, nii saate nautida head suveilma,» märkis Reet Linna raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».