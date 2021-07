Suvine rockooper pakub vaatajatele kaasaegseid teemakäsitlusi ning tehnilisi eriefekte

«Proovid käivad hetkel täie hooga. Alustasime ettevalmistustega Tallinnas, Salme keskuses - tegime proove laua taga ning uurisime tekste. Nüüd oleme oma seltskonnaga juba üle nädala Tartus olnud, siin toimuvad laval ka liikumisproovid. Nüüd saame panna kokku kõike seda, mida olen rõõmsalt Tallinnas ette valmistanud,» sõnas Franz Malmsten.

Mehed kirjeldasid, kas kuum suvi on mõjutanud ka prooviperioodi intensiivsust. «Minu sõnum eestlastele, kes kurdavad palava ilma üle - teate, suvel peabki ju kuum olema...ja talvel jällegi olgu külm. Meil ongi neli aastaaega, harjuge sellega ära. Aga eks ikka tuleb tõdeda, et kuumus mingil määral mõjutab ka töö tegemist. Päeval me üldjuhul proove ei tee. On kaks varianti - kas alustame hommikul vara või siis teeme proovid alles õhtul kella seitsmest ja läheme hea tempoga keskööni välja. Aga soe on ju kindlasti parem kui see, et on jahe ja kallaks vihma pidevalt,» rääkis Margus Jaanovits.

«Tartu Laululava on selline koht, et keskpäeval on keeruline viibida - selleks ei pea isegi kuumalaine olema. Alguses ei tundunud see suur probleem olevat. Ühel päeval alustasime aga oma õhtuseid proove tunni võrra varem - läksime kohale kella kuueks. Väljas oli küll ainult 21 kraadi sooja, kuid päikesepaistega ei kannatanud seal kaare all üldse olla! Seega, tänu soojadele suveilmadele on meie prooviperiood muutunud päris kõvasti,» lisas Malmsten.

Rockooper «Johnny» algusaeg on korraldajate poolt määratud õhtul kella 21.00 peale. «Hilisem kellaaeg võimaldab meil kasutada täisvõimsusel valgust. Etenduse vältel on kasutusel ka erinevad videolahendused. Filmiinimesed on koos meiega laval ja kahelt suurelt ekraanilt saab laval olevaid tegemisi ka detailsemalt jälgida. Seega, kartma ei pea, kui teie istekohad peaksid olema kusagil tagapool. Kõikide piletite omanikel on nähtavus väga hea,» rääkis Jaanovits.

Samanimeline ooper oli viimati laval ligi kolmkümmend aastat tagasi, kuid teatud sisuliste teemade tõttu keelati etendused ära ja asjaosalised jätsid kõik sinnapaika. «Olav Ehala mainis mulle, et mängiti ligikaudu kümme etendust. See sisu räägib kodanikuvabadusest ja ise otsustamisest - toona ei olnud lavastustes sellised teemad lubatud,» märkis Malmsten.

Sel suvel etenduva Rockooper «Johnny» sisu on toodud rohkem kaasaega. «Tegevus toimub ühe ööpäeva jooksul Tartus, konkreetselt praegusel ajahetkel. Peaosas on noor üliõpilane, kes otsib oma teekonda. Tema lähedastel on kõigil asjadest oma arvamus, poiss on selle kõige vahel ja üritab leida enda õiget teed. See on võitlus: minu otsus mu enda üle või siis teiste otsus minu enda üle, peategelane lookleb ja otsib oma teed. Tal pole oma mõttekaaslast, kuniks leiab enda kõrvale Elo, kes jagab temaga sama maailmavaadet,» kirjeldas Franz Malmsten.

Osades on Franz Malmsten, Liis Lass, Liina Vahtrik, Jan Uuspõld, Liisa Pulk, Marta Laan, Ott Raidmets, Anne Reemann, Jaanus Tepomees, Lauri Liiv, Laura Kalle ning Kaarel Pogga. Kaasa teeb ka Tartu Noortekoor Markus Leppoja juhatusel.