Haapsalu on peagi bluusirütmides! Augustibluus toob lavale virtuoose nii Ameerikast, Šotimaalt kui ka Itaaliast

Festival Augustibluus toimub tänavu juba 27. korda. Korraldajad on igal aastal näinud kõvasti vaeva sisuka programmi ülesehitamisel. Suur töö on tinginud ka märkimisväärse publikuhuvi. Ülemaailmsed muusikaväljaanded on kostitanud meie kodumaist bluusiüritust peamiselt vaid positiivsete arvustustega - see kõik on viinud selleni, et Augustibluus on saavutanud kindla koha Euroopa tunnustatud bluusifestivalide nimistus.

Ürituse visiitkaardiks on positiivne õhkkond ning Haapsalu linna eriline miljöö. Tänavu toimuvad festivali põhikontserdid Haapsalu Piiskopilinnuses, väiksemad kontserdid aga vanas raudteejaamas, Haapsalu kultuurikeskuses, restorani Soffa terrassil ning Haapsalu toomkirikus. Festivali ööklubid asuvad Haapsalu Kuursaalis ja pubis Africa.

«Eelmisel aastal jäi üritus piirangute tõttu vahele. Tänavu õnneks Augustibluus toimub, kuid oleme pidanud kõvasti pead murdma, kuidas kõike keerulistes oludes korraldada. Kõik on pidevas muutumises. Paljud kokkulepped, mis on ammu sõlmitud, oleme pidanud tühistama....ja muidugi oleme pidanud sõlmima ka uusi kokkleppeid,» kommenteeris ürituse programmijuht.

Ukareda avaldas, et vaatamata kitsendatud võimalusetele, esinejad tulevad kohale viiest välisriigist. «Peame seda saavutust isegi väikeseks kangelasteoks. Ühed välisesinejad saabuvad siis lausa Ameerikast. Meil on hea meel selle üle, et üritus saab toimuda üsna tavapärasel kujul,» märkis ta.

«Soomest tuleb kohale artist Erja Lyytinen. Tegemist on tõeliselt silmapaistva tegelasega. Teda on valitud erinevatesse edetabelitesse. Alles hiljuti korraldas üks mainekas ülemaailmne muusikaajakiri küsitluse, et selgitada välja 30 tänapäeva tähtsaimat bluusikitarristi - Erja Lyytinen oli selles tabelis 14. kohal. Ameerikast lendab kohale bluusitaeva täht Artur Menezes, ta on Brasiilia juurtega Ameerika kitarrist - tõeline virtuoos ja ilmselt ka Eesti bluusifännide seas tuntud tegelane. Üks bänd on ka Šotimaalt, kollektiivi nimi on Robbie Hill Band. Hill ise on väga lahe noor talent! Tegelikult, meil on kõik väga head esinejad, nagu alati,» sõnas korraldaja Raul Ukareda raadio Elmar hommikuprogrammile.