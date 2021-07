Ostsid kodu külastanud müügimehelt toote ja tahad sellest nüüd loobuda? Loe SIIT, kuidas tuleb tegutseda!

Tarbija kodus toimuvate pakkumiste ning müügitehingute korral vajavad tarbijad enam kaitset, sest tavapärasest ärikeskkonnast väljaspool võib tekkida psühholoogiline ostusurve. Tarbija kaebustest on silma jäänud, et eelkõige tunnevad ostusurvet eakamad inimesed, kes vajavad järelemõtlemisaega ning on võimaliku agressiivse müügitaktika suhtes vastuvõtlikumad.

Kui müügitehing toimub tarbija kodus, siis tihti tunneb tarbija kohustust tehing ära sõlmida, sest müügiesindaja on temale kulutanud oma aega ning tarbija on vestluse käigus väljendanud oma ostuhuvi.

«Kui sa teed ostu näiteks oma kodus, võibolla mõne müügiesitluse käigus, siis tea, et sul on õigus sellest ostust taganeda. Sul on seadusega ette nähtud järele mõtlemise aeg. Väljaspool äriruume ettetulevad tehingud tulevad sageli tarbijale üllatusena - initsiaatoriks on kaupleja, mitte tarbija. Sul puudub hinna võrdlemise ja muu kaubavalikuga tutvumise võimalus. Seetõttu võid sa hiljem oma ostuotsust kahetseda. Just selliste põhjuste tõttu on seadusega ette nähtud taganemisõigus,» lisas Tarbijakaitseametist esindaja.

Eelkõige on taganemisõiguse eesmärgiks kaitsta tarbijaid emotsiooniostude eest. Lepingust taganemise õigus kestab 14 päeva ning selle õiguse olemasolust on müüja kohustatud tarbijat enne ostutehingu tegemist kirjalikult teavitama. 14-päevane järelemõtlemisaeg hakkab jooksma päevast, mil tarbija saab asja, nt tolmuimeja füüsiliselt enda valdusesse.

Oluline on meeles pidada, et lepingust taganemist ei pea tarbija müügiesindajale kuidagi põhjendama ega õigustama. Lepingust taganemiseks piisab 14 päeva jooksul selgelt väljendatud tahteavaldusest, mis tuleks kindlasti edastada kirjalikult, näiteks e-kirja teel.

Kuidas toote tagastamine toimub?

Pärast kauplejale taganemissoovi edastamist, tuleks ostetud ese viivitamata kauplejale tagastada. Kuidas tagastamine toimub, oleneb nii ostetud asja suurusest kui ka kauplejaga tehtud kokkulepetest. Näiteks kui müügiesindaja on lubanud asjale ise järele tulla, ei ole tarbijal kohustust tagasisaatmist korraldada. Kui aga sellist kokkulepet ei ole, tuleb tarbijal arvestada, et kauplejal on õigus nõuda, et tagastamisega seotud kulud kannab tarbija.

Siiski on suuremõõtmeliste kaupade puhul, nagu näiteks mööbel või tolmuimeja, mis toimetati tarbija koju lepingu sõlmimise hetkel ning mida ei saa suuruse tõttu tavapostiga tagasi saata, kauplejal kohustus asi omal kulul ära viia.

«Ei tasu peljata seda, kui on soov oma otsuse osas ümber mõelda. Tarbija õigused tulevad ju ikkagi seadusest. Taganemise osas te ei pea kauplejale mitte mingeid põhjendusi jagama. Te lihtsalt avaldate soovi, et soovite lepingust taganeda - see on teie seaduslik õigus,» märkis Tammaru.